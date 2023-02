iPhone 14 : une copie de Dynamic Island arrive bientôt sur certains smartphones Android

Dynamic Island, une des fonctionnalités phares des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, s’apprête à être copiée par un fabricant de smartphones Android : Realme. Rebaptisée Mini Capsule, voici ce que l’on sait à son sujet.

Lors de l’introduction des iPhone 14 Pro, Apple a bousculé le marché en introduisant Dynamic Island, une fonctionnalité permettant de transformer la pilule contenant les capteurs frontaux en véritable îlot dynamique. C’était la première fois que nous avions pu voir un fabricant de smartphones utiliser un poinçon de la sorte, et cette bonne idée n’est évidemment pas passée inaperçue.

Désormais, il semble que Realme ait très envie de s’inspirer de la fonctionnalité d’Apple pour ses propres appareils, comme l’a dévoilé le vice-président de la société : Madhav Sheth. Sur Twitter, ce dernier a posté une image d’un smartphone Realme avec un îlot dynamique en haut de son écran, avant de rapidement supprimer la publication.

Lire également – Apple pourrait inclure Dynamic Island sur tous les modèles d’iPhone 15

Realme s’apprête à copier Dynamic Island d’Apple

D’après Madhav Sheth, Dynamic Island sera rebaptisée Mini Capsule sur ses propres smartphones, et il semble que les premiers appareils à en profiter seront ceux de la série C. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l'image montrait un élément d'interface utilisateur flottant qui affiche une barre noire tout autour du poinçon central. La démo présentée dans l'image fournissait des détails sur l'état de charge du téléphone, dont notamment le nom de la recharge « SuperVOOC » à gauche, et le pourcentage de la batterie sur le côté droit.

Il ne s’agit pas exactement de la première fois que nous voyons Dynamic Island sur un smartphone Android, puisqu’un développeur avait déjà réussi à créer une application qui simulait la fonctionnalité sur presque n’importe quel smartphone. Cependant, il s’agit de la première fois qu’un fabricant de smartphones Android s’empare officiellement de la fonctionnalité pour la remanier à sa sauce.

Le vice-président de Realme ayant supprimé son tweet, on ne sait pas exactement quand nous pouvons espérer voir arriver le premier smartphone de l’entreprise doté de la fonctionnalité Mini Capsule. Il est probable qu’il s’agisse du successeur du Realme C35, qui devrait arriver d’ici quelques semaines. On s’attend donc à ce qu’il soit équipé d’un écran OLED.