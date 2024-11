Durant quelques heures, la friteuse sans huile Ninja Foodi MAX DualZone est à prix sacrifié sur la Fnac !

En parallèle du Black Friday, la Fnac a décidé de casser les prix de certains produits mais pendant 24 heures seulement. Durant cette courte période, vous pouvez faire le plein de bonnes affaires à prix sacrifié. L’excellente friteuse sans huile Ninja AF400EUWH Foodi MAX DualZone est actuellement à 149,99 € au lieu de 249,99 €. Profitez-en pour vous offrir l’un des meilleurs Airfyer du moment à petit prix.

Vous n’avez pas encore de Airfryer ou vous cherchez un modèle avec une plus grande capacité ? La Fnac propose actuellement l’un des best-sellers des friteuses sans huile Ninja à prix cassé. Avec une impressionnante baisse de 100 €, vous pouvez acheter la Ninja Foodi MAX DualZone à 149,99 € au lieu de 249,99 €. Mais attention, l’offre expire dans quelques heure. Ne tardez donc pas pour en profiter !

La Ninja Foodi Max DualZone est dotée de 2 zones de cuisson indépendantes, vous permettant ainsi de cuisiner une recette différente dans chaque tiroir. Grâce à la fonction SYNC, vous avez la possibilité de synchroniser les fin de cuisson pour que vos préparations soient prêtes au même moment. Et si vous souhaitez cuisiner la même chose, la fonction MATCH applique les mêmes réglages de cuisson pour les 2 bacs.

Ce modèle dispose d’une capacité XL vous permettant de cuisiner pour toute la famille. Chaque compartiment peut ainsi accueillir 1,4 kg de frites ou un poulet de 2 kg ! Enfin, avec 6 programmes de cuisson différents, vous pouvez choisir entre Déshydrater, Cuire au four, Max Crisp, Frire sans huile, Rôtir et Réchauffer. La température est également réglable entre 40°C et 240°C. Sa puissance de 2600W vous assure une montée en chauffe très rapide pour économiser de l'énergie. Enfin, cet Airfryer est fourni avec un livret de recettes pour vous guider.

En parallèle du Black Friday, la Fnac organise des ventes flashs. Cette offre sur la Ninja Foodi MAX DualZone blanche est encore disponible quelques heures. Ne manquez passez pas à côté !