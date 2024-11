Fnac Black Friday : -45 % sur la tablette Lenovo Tab P12 avec clavier et stylet !

C'est L'offre à ne pas rater chez la Fnac aujourd'hui : pour les avant-premières du Black Friday, la Fnac propose une remise incroyable de -45% sur le pack Lenovo Tab P12. Une tablette puissance, avec clavier et stylet inclus, pour moins de 300€, difficile de résister à une telle offre.

Profiter de l'offre dès maintenant

En cette période d'Avant-Premières Black Friday, la Fnac frappe fort avec une offre irrésistible pour les amateurs de high-tech : le Pack Tablette Tactile Lenovo Tab P12 ZACH0179FR 12,7″ avec clavier et stylet inclus à -45% pendant quelques jours.

Cette offre permet de s’offrir cette puissante tablette pour seulement 299,99 € au lieu de 549,99 €. Une réduction significative de 45% à ne pas manquer pour un produit aussi performant, idéal pour le divertissement comme pour le travail.

Une tablette pensée pour un usage polyvalent et quotidien

La Lenovo Tab P12 est une tablette polyvalente qui se distingue par sa performance et son écran immersif. Avec un écran 3K de 12,7 pouces et une résolution de 2944 x 1840 pixels, elle affiche des couleurs éclatantes (96 % DCI-P3) et dispose d’un revêtement anti-traces pour une utilisation fluide.

Voici ses principaux atouts :

Performances – un processeur MediaTek Dimensity 7050 et 8 Go de RAM pour une navigation rapide et efficace.

– un processeur MediaTek Dimensity 7050 et 8 Go de RAM pour une navigation rapide et efficace. Stockage extensible – 128 Go de stockage, extensible jusqu’à 1 To via carte microSD, idéal pour stocker photos, vidéos et applications.

– 128 Go de stockage, extensible jusqu’à 1 To via carte microSD, idéal pour stocker photos, vidéos et applications. Connectivité moderne – Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 pour des connexions rapides, parfait pour le streaming et les appels vidéo.

– Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 pour des connexions rapides, parfait pour le streaming et les appels vidéo. Caméras de qualité – caméra avant de 13 MP pour les appels et arrière de 8 MP pour des photos nettes.

– caméra avant de 13 MP pour les appels et arrière de 8 MP pour des photos nettes. Grande autonomie – une batterie de 10 200 mAh pour une journée d’utilisation sans recharge.

Enfin, avec le clavier et stylet inclus, la Lenovo Tab P12 est parfaite pour la prise de notes, les croquis et les tâches de bureautique, en faisant un choix polyvalent pour les déplacements.

La tablette à -45% chez la Fnac

En cette période d’Avant-Premières Black Friday, la Fnac lance des offres exclusives avant l’effervescence du Black Friday, avec des réductions alléchantes comme celle sur la Lenovo Tab P12. C’est l’occasion idéale pour s’équiper en high-tech à prix cassé avant les fêtes. Profitez dès maintenant de cette remise exceptionnelle de 45 % pour une tablette puissante, équipée d’un clavier et stylet, parfaite pour le travail et le divertissement !