L’excellent drone DJI Mavic Mini Fly More Combo est à un prix imbattable pendant les French Days

La version Fly More Combo du DJI Mavic Mini fait l'objet d'une réduction exceptionnelle à l'occasion des French Days. Livrée avec un véritable kit d'extension, l'ensemble permet notamment de multiplier par trois l'autonomie du drone. Profitez de 100 € de réduction sur le DJI Mavic Mini Fly More Combo sur le site de la Fnac pendant que c'est encore possible.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR LA FNAC

Deux ans après son lancement, le DJI Mavic Mini reste l'un des meilleurs drones sous la barre des 500 €. La version Fly More Combo, la plus complète est à 399 € pendant les French Days au lieu de 499 €. Cette version contrairement à celle standard vous donne droit à un Kit composé d'accessoires supplémentaires. Celui-ci continent notamment un 3 batteries qui permettent de tripler l'autonomie du drone.

Vous passez ainsi 30 minutes à 1h30 de vol pour ce drone sans avoir besoin d'être proche d'une source d'énergie pour la recharge. Dans la boîte, on retrouve également : la radiocommande, deux joysticks supplémentaires en cas de perte de ceux fournis d’origine, tous les câbles nécessaires, trois paires d'hélices et leur protection, un adaptateur secteur de 18W ainsi qu'une sacoche pour transporter tout le contenu du DJI Mavic Mini Fly More Combo.

Enfin, précisions que ce drone dispose d'une caméra 2,7K HDR pilotée par un capteur CMOS de 12MP avec stabilisation sur 3 axes. Les French Days, c'est plein d'autres bons plans notamment sur Amazon où ce drone est en promo en ce moment.