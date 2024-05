Si vous hésitez encore à acheter un vélo électrique, cette étude peut vous aider à franchir le pas

Comme pour les voitures électriques, l'autonomie reste un facteur déterminant lors de l'achat d'un vélo à assistance électrique. Or et d'après une récente étude menée par le site allemand Wertgarantie SE, les utilisateurs sondés sont en grande majorité satisfaits du rayon d'action offert par leur VAE.

A l'instar des voitures électriques, la batterie est un élément clé des vélos à assistance électrique. Couplée au moteur, c'est elle qui détermine votre rayon d'action. Aujourd'hui, la majorité des constructeurs de VAE a opté pour des batteries au Lithium pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ces accumulateurs offrent une densité énergétique plus importante, une durée de vie plus élevée, le tout pour un poids et un volume modeste.

Sans surprise, la batterie est donc un facteur de satisfaction clé pour les propriétaires de VAE. Le site allemand Wertgarantie SE s'est justement penchée sur le retour d'expérience de milliers d'utilisateurs dans une étude baptisée Bicycle & E-Bike Study 2024. L'occasion d'en apprendre plus notamment sur les usages des e-cyclistes.

Les e-cyclistes sont globalement satisfaits de l'autonomie de leur VAE

Ainsi, on apprend notamment que 48 % des sondés déclarent pouvoir parcourir entre 41 et 120 kilomètres avec une seule charge de batterie. Notez toutefois que les utilisateurs ne cracheraient pas sur une autonomie supérieure. Il sont en effet 51,2 % à vouloir un rayon d'action supérieur à 100 kilomètres. Seulement et comme le précise le rapport, cette envie ne reflète pas vraiment leurs besoins réels. Pour cause, seulement 10,5 % des personnes interrogées parcourent plus de 100 kilomètres par semaine. Par extension, l'autonomie moyenne actuelle des VAE suffit donc pour l'instant à couvrir les besoins de la grande majorité des utilisateurs.

Ils sont d'ailleurs 73,5 % à se dire satisfaits des performances actuelles de la batterie de leur VAE. Attention, leur avis pourrait néanmoins changer avec les années. Actuellement, de multiples études font état d'une durée de vie moyenne de 600 cycles pour une batterie Lithium de VAE, soit entre 5 et 6 ans d'utilisation quotidienne.

Quelques astuces pour protéger sa batterie

Pour rappel, il suffit d'adopter quelques comportements simples pour maximiser la longévité de sa batterie :

veuillez à retirer la batterie du vélo (si cela est possible) lorsque vous ne l'utilisez pas

stockez et chargez la batterie dans une pièce à température ambiante (entre 15 et 25° C) et à l'abri de l'humidité

Essayez de maintenir le niveau de charge entre 30 et 60 %

Si vous ne comptez pas utiliser votre vélo pendant un moment, rechargez la batterie une vingtaine de minutes par mois pour réactiver les cellules

Optez uniquement pour les chargeurs officiels fournis par le fabriquant de votre VAE

