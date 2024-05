Ce “vélo” électrique veut remplacer la Citroën Ami en se prenant pour une voiture à 3 roues

Les allemands de Hopper Mobility présentent un concept étonnant : un vélo cargo électrique censé être l’alternative idéale aux petites voitures comme la Citroën Ami. Que propose-t-il pour y parvenir ?

Pour se déplacer en ville, les moyens de transports propres ne manquent pas. Vélo, trottinettes, rollers… Pour éviter la fatigue, la plupart des personnes intéressées se tournent vers des modèles électriques. Les VAE, ou Vélo à Assistance Électrique, ont d'ailleurs le vent en poupe quand il s'agit de se passer des voitures. Même celles et ceux qui craignaient pour l'autonomie des deux roues sont largement rassurés à l'usage. Reste que parfois, on aimerait bien un peu plus de confort, voire de protection en cas de vent ou de pluie.

C'est là qu'interviennent ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires. Pas tout à fait des vélos, mais pas tout à fait des voitures non plus, ils se situent comme leur nom l'indique entre les deux. Le curieux Hopper d'origine allemande est de ceux-là. Ce n'est pas forcément évident au premier coup d’œil, et pourtant il s'agit bien d'un vélo cargo électrique à 3 roues. Une fois installé sur le siège et le volant empoigné, il va falloir pédaler. Malgré ça, force est de constater qu'il se rapproche plus de la voiture que du deux roues, et c'est visiblement le but.

Le vélo électrique Hopper se voit en alternative à la Citroën Ami

Le Hopper se pose en concurrent sérieux à la Citroën Ami, la petite voiture électrique sans permis que vous avez probablement croisé au moins une fois au détour d'une rue. Avec ses 120 kg sur la balance, il est quatre fois plus léger que cette dernière. Le “vélo” allemand embarque un coffre de 125 ou 300 litres selon la version choisie, peut accueillir une deuxième personne et permet même de faire une marche arrière. Le pack de batteries de 1 440 Wh promet une autonomie de 60 km par charge.

Tout cela est assez tentant, jusqu'à qu'on se rende compte que le Hopper imite les voitures même sur un aspect dont on se serait bien passé : le prix. Le tricycle est vendu 13 500 € pour son modèle de base. À cela s'ajoute diverses options comme des panneaux latéraux ou des jantes spéciales. À l'heure où nous publions cet article, il est possible de s'en procurer un en Allemagne seulement, mais le Hopper devrait bientôt arriver chez nous, sans précision de date.