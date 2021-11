Doctolib : le site est saturé, nos conseils pour avoir un rendez-vous pour la 3e dose de vaccin du covid-19

Olivier Véran a donné une conférence de presse ce jeudi 25 novembre 2021. Comme l'a annoncé le ministre de la Santé, les personnes âgées de plus de 18 ans devront justifier d'une piqûre de rappel du vaccin pour continuer à bénéficier d'un pass sanitaire valide. Sans surprise, les Français se sont rués sur Doctolib et l'outil Vite Ma Dose pour obtenir un rendez-vous le plus rapidement possible, paralysant au passage les deux sites.

Comme vous le savez peut-être, le ministre de la Santé Oliver Véran a donné une nouvelle conférence de presse ce jeudi 25 novembre 2021. Ce point presse était notamment dédiée à la situation sanitaire dans notre pays et aux nouvelles mesures que comptent prendre le gouvernement pour éviter un éventuel couvre-feu ou un énième confinement.

Bonne nouvelle puisqu'il n'y aura pas de mesures restrictives de la sorte. Toutefois, Oliver Véran a déclaré que toutes les personnages âgées de plus de 18 ans devront procéder à une piqûre de rappel du vaccin contre la Covid-19 “dans les sept moins suivant la dernière injection”. Elle sera d'ailleurs obligatoire dès le 15 janvier si l'on veut continuer à bénéficier d'un pass sanitaire valide sur TousAntiCovid.

Après cette annonce, les Français se tout naturellement rués sur les plateformes Doctolib et Vite Ma Dose de Guillaume Rozier pour décrocher un rendez-vous pour l'injection de cette dose de rappel. Seulement, l'afflux massif de visiteurs a provoqué de longues files d'attente sur les deux plateformes, affichant parfois près de 15 minutes d'attente avant de pouvoir accéder aux sites.

“Vous êtes nombreux à essayer de prendre un rendez-vous. En raison d'un grand nombre de connexions simultanées, nous vous invitons à patienter dans la file d'attente”, pouvait-on lire sur Doctolib. Sur l'outil Vite Ma Dose, l'affluence était au rendez-vous également, avec plus de 5000 personnes qui cherchaient à se connecter chaque minute pour trouver un créneau. Après les annonces d'Emmanuel Macron faites en juillet 2021, 900 000 Français s'étaient jetés sur Doctolib pour obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner, provoquant ici encore des congestions sur le site.

Nos conseils pour obtenir facilement un rendez-vous pour la piqûre de rappel

Si vous voulez éviter de patienter de longues minutes sur Doctolib ou d'autres plateformes pour trouver un créneau de vaccination, sachez qu'il existe des outils gratuits accessibles en ligne pour faciliter vos recherches.