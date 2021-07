Doctolib : plus de 900 000 Français ont pris rendez-vous pour un vaccin après le discours de Macron

Doctolib, la plateforme en ligne de prise de rendez-vous pour la vaccination en France, a été pris d'assaut après le discours d'Emmanuel Macron. Le site a même battu un record de fréquentation avec 926 000 rendez-vous dans le courant de la soirée. Face à l'affluence enregistrée, Doctolib a été contraint de mettre en place un système de fil d'attente.

Doctolib a été brièvement saturé dans la soirée du lundi 12 juillet 2021. L'allocation d'Emmanuel Macron à 20h a provoqué une hausse des prises de rendez-vous sur la plateforme. En l'espace de quelques heures, 926 000 Français ont pris un rendez-vous de vaccination via la plateforme. “C'est un record absolu” note Doctolib sur Twitter.

Lors de cette prise de parole très attendue, le chef de l'État a annoncé l'obligation pour les soignants de se vacciner et l'élargissement du Pass Sanitaire. Dès le 21 juillet, il sera obligatoire pour se rendre dans les “lieux de loisirs et de culture” rassemblant plus de 50 personnes. “Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français car c'est le seul chemin vers un retour à la vie normale” a encouragé Macron.

Doctolib et Vite Ma Dose ont été pris d'assaut par les Français

Peu après l'allocution, Doctolib annonçait un record de fréquentation avec plus de 20.000 rendez-vous pris à la minute. Interrogé sur RMC, Stanislas Niox-Chateau, directeur général de Doctolib, déclare : ” il y a eu une affluence record hier soir suite aux annonces du président avec près de 7.5 millions de connexions uniques en quelques minutes. 900.000 Français ont pris leur rendez-vous de vaccination. C’est deux fois plus que le dernier record”.

Incapable de gérer l'affluence enregistrée hier soir, la plateforme a mis en place un système de fil d'attente. “Même nous on était pas prêts, mais c’est une bonne nouvelle!” précise Doctolib sur Twitter. “Heureusement on avait développé en avril un système de liste d’attente comme pour un site de billetterie et donc on a bien sûr dû l’activer durant l’allocution du président” précise le directeur général de Doctolib.

Lire aussi : Doctolib est accusé d’avoir transféré vos données personnelles à Facebook

Même son de cloche du côté de Vite Ma Dose, “l'outil de CovidTracker permettant de détecter les rendez- vous de vaccination contre la Covid-19”. 120 000 utilisateurs se sont connectés à l'outil en l'espace de 30 minutes après la prise de parole du président.

Source : RMC