GTA Online : les joueurs peuvent se faire vacciner contre le Covid pour obtenir des bonus

Au Brésil, les laboratoires Pfizer ont décidé de s'allier avec Rockstar et une agence de publicité pour sensibiliser les joueurs de GTA Online à la vaccination contre la Covid-19. En effet, une mission spéciale a été intégrée au jeu : il suffit d'amener son personnage dans un centre de vaccination virtuel pour gagner des récompenses.

Comme vous le savez peut-être, la pandémie de Covid-19 a fait des ravages au Brésil. En effet, le pays dirigé par Jair Bolsonaro a dépassé le seuil des 600 000 morts. Il déplore ainsi le deuxième pire bilan au monde, juste derrière les États-Unis. Depuis peu, la situation sanitaire s'améliore, notamment grâce à l'avancée de la vaccination. Néanmoins, le Brésil a encore du travail dans ce domaine, avec seulement 49,5% de la population ayant reçu un cycle vaccinal complet.

Face à ce constat, les laboratoires Pfizer ont décidé de se mobiliser pour sensibiliser les plus jeunes à la vaccination contre le virus. Pour se faire, l'entreprise s'est alliée avec le studio américain Rockstar, l'agence de publicité Ogilvy Brazil et le studio créatif Druid GameWorks.

GTA Online se mobilise pour la vaccination contre la Covid-19

En effet, une mission spéciale a été intégrée sur l'un des principaux serveurs de GTA Online en Amérique latine : Cidade Alta. Un centre de vaccination virtuel a été modélisé dans le volet multijoueur de GTA V. Les joueurs et joueuses sont invités à s'y rendre pour vacciner leur avatar contre la Covid-19. Après avoir reçu la précieuse injection sur le titre, les joueurs pourront prétendre à différents bonus in-game, comme une barre de protection à 100% et un tatouage ressemblant à un pansement surmonté d'un bouclier.

Toutefois, ils devront d'abord prendre une capture d'écran de leur personnage devant le centre de vaccination et la publier sur les réseaux sociaux avec le hashtag #VaccinInGame pour obtenir les différentes récompenses. Ne reste plus qu'à espérer maintenant que cette campagne de sensibilisation porte ses fruits et pousse certains joueurs brésiliens de GTA Online encore non-vaccinés à passer le pas.

Pour rappel, Rockstar doit faire face au mécontentement des joueurs depuis le lancement raté de GTA The Trilogy. Rempli de bugs et de problèmes divers, le remastered de ces trois classiques est loin de satisfaire la communauté. Le studio américain s'est excusé officiellement de la qualité déplorable du titre, et a déployé dans la foulée le patch 1.2. Malheureusement, il se contente de corriger des problèmes mineurs.

Source : GamePressure