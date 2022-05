DJI Mini 3 Pro pas cher : où acheter le drone au meilleur prix ?

Le DJI Mini 3 Pro est le tout nouveau drone miniature de DJI. Successeur du Mini 2, il n'a rien avoir avec ce dernier qu'il améliore sur tous les tableaux. Le design a notamment été revu pour un meilleur aérodynamise. Le DJI Mini 3 Pro intègre aussi une caméra améliorée ainsi que de nouveaux capteurs de détection d'obstacles. On vous dit où acheter le drone au meilleur prix.

En lançant son premier drone Mini il y a trois ans, DJI concrétisait sa volonté de proposer au public un appareil léger, compact et qui permet de prendre facilement des images en vue aérienne. Les drones DJI Mini n'ont pas pour vocation de proposer les fonctionnalités premium que l'on retrouve sur la gamme Mavic.

Mais avec le tout nouveau DJI Mini 3 Pro, la marque fait un bon remarquable sur cette gamme. Elle propose ici un drone toujours aussi léger, avec des fonctionnalités qui raviront les utilisateurs exigeants. Ses points forts sont : un bon dynamisme, une imagerie polyvalente avec la nouvelle caméra aérienne ultra légère et une meilleure sécurité en vol.

Où acheter le Dji Mini 3 Pro au meilleur prix ?

Le DJI Mini 3 est disponible au meilleur prix chez la plupart des marchands en ligne dont Amazon, Fnac/Darty, Boulanger à partir de 739,99 €. C'est le prix du drone sans la radiocommande (pour ceux qui disposent déjà d'une commande compatible). Avec la radiocommande classique DJI RC-N1, il coûte 829,99 €. Enfin, si vous préférez la toute nouvelle radiocommande avec écran intégré (5,5 pouces), il vous reviendra à 999,99 € avec le drone .

Cette nouvelle manette avec écran permet de libérer votre smartphone. Elle est donc utilisable en toute indépendance. Enfin, le drone DJI Mini 3 Pro est livrée avec plusieurs accessoires dans la boîte. Vous y trouverez deux batteries : la version standard et la version Plus. La boîte continent aussi un jeu de filtres ND, les hélices, un chargeur USB-C de 30W ainsi qu'une station de recharge bidirectionnelle pour recharger les batteries.

Quelles sont les caractéristiques du nouveau drone Dji Mini 3 Pro ?

Commençons par les dimensions du drone. Le DJI Mini 3 Pro est très compact et facile à transporter, ne mesurant que 145 x 90 x 62 mm une fois plié. Quand il est déplié, il mesure 171 x 245 x 62 mm (251 x 362 x 70 mm avec hélices). Comme son prédécesseur, son poids est situé sous la barre des 240 g.

Il est équipé d'une nouvelle caméra de 64 MP avec des pixels plus grands de 2,4 μm et d’une ouverture de f/1,7 pour une meilleure photographie aérienne de jour comme de nuit. Ce capteur CMOS 1/1,3 pouce est capable de filmer en 4K à 60 i/s. La partie sécurité a elle aussi bénéficié d'un grand soin.

Le DJI Mini 3 Pro dispose de capteurs situés à l'avant, à l'arrière et en bas qui lui permettent de proposer la fonctionnalité APAS, un système de détection d'obstacles sur trois axes. Cela permet au drone d’éviter les obstacles, même dans les environnements complexes.

Grâce à la fonctionnalité FocusTrack, bloquez un sujet dans l'objectif de la caméra pour un sujet pour un suivi automatique. Enfin, la batterie standard du DJI Mini offre 34 minutes d'autonomie et la seconde batterie “Plus” offre 47 minutes d'endurance. Les deux combinées vous permettent d'atteindre plus d'une heure et 20 minutes de temps de vol.