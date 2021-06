Les disques durs pourront stocker 10x plus de données grâce au graphène

Les disques durs seront bientôt capables de stocker 10x plus de données que maintenant, avancent les chercheurs de l'université de Cambridge. Grâce au graphène, les scientifiques ont mis au point des HDD avec une densité de stockage révolutionnaire. Malheureusement, l'exploitation de ce matériau risque d'augmenter les prix des disques durs.

Apparus pour la première fois dans les années 1950, les disques durs traditionnels (ou HDD pour Hard Disk Drive en anglais) sont devenus de plus en plus dense et compact avec l'essor de l'informatique. Si les disques SSD (Solid-State Drive) remplacent progressivement les HDD sur les ordinateurs, smartphones et tablettes, les disques durs classiques sont encore massivement utilisés par l'industrie. Leur coût de fabrication modéré explique notamment leur popularité.

D'après une étude réalisée par les chercheurs de l'université de Cambridge (Royaume-Uni), l'utilisation de graphène va permettre d'augmenter drastiquement l'espace de stockage des disques durs et de leur offrir une seconde jeunesse. Pour justifier leurs dires, les scientifiques ont remplacé les plateaux circulaires constitués de carbones d'une série de HHD par du graphène.

Des HDD au graphène seront plus chers que les disques durs en carbone

“Les surcouches à base de carbone (COC) – couches utilisées pour protéger les plateaux contre les dommages mécaniques et la corrosion – occupent une partie importante de l'espace” entre les têtes magnétiques de lecture-écriture et le plateau, détaille l'étude, accessible sur le site de l'université de Cambridge. Si cette épaisseur s'est progressivement réduite alors que les besoins de stockage augmentaient, elle stagne actuellement autour des 3 nm.

Avec du carbone, il est impossible de réduire encore plus cet espacement sans compromettre l'intégrité du disque dur. Dans ce contexte, le graphène, un matériau déjà exploité pour révolutionner les batteries, s'est imposé comme la solution idéale. “Au-delà de sa minceur imbattable, le graphène remplit toutes les propriétés idéales d'un revêtement de disque dur en termes de protection contre la corrosion, l'usure, le frottement” fait valoir l'étude.

Les disques durs au graphène sont capables de stocker 10 fois plus de données qu'un HDD traditionnel avec du carbone, avancent les chercheurs. Lors de l'étude, les scientifiques britanniques sont en effet parvenus à stocker 10 To sur un pouce carré. Malheureusement, cette révolution a un revers. Le graphène est bien plus couteux que le carbone. Une feuille de ce matériau coûte 25 dollars et un kilo de graphène était estimé à plus de 300 000 dollars il y a quelques années. In fine, les hypothétiques HDD au graphène risquent d'être beaucoup plus chers que les versions cantonnées au carbone.

Source: Université de Cambridge