Des batteries au graphène sont enfin prêtes à débarquer dans les smartphones

Des batteries au graphène pourraient débarquer plus vite que prévu dans les smartphones. La firme américaine Real Graphene annonce se préparer à la commercialisation de la technologie auprès des fabricants de smartphones. La firme vend déjà une batterie externe au graphène.

Les batteries au graphène se font désirer, mais peut-être plus pour très longtemps. La firme américaine Real Graphene annonce que sa technologie est quasiment prête à être commercialisée. Des échantillons seraient même testés par des constructeurs – dont le nom n’a pas été révélé.

La technologie de Real Graphene est en fait une évolution de la technologie des batteries actuelles au Lithium. La technologie lithium-ion est en effet basée sur l’échange réversible de l’ion lithium entre une électrode positive, le plus souvent un oxyde de métal de transition lithié (dioxyde de cobalt ou manganèse) et une électrode négative en graphite.

L’approche retenue par Real Graphene est de remplacer l’électrode en graphite par une électrode recouverte d’une fine couche de graphène et de modifier la composition de l’électrolyte. Le PDG de l’entreprise Samuel Gong, explique qu’une cellule 3000 mAh utilisant leur technologie se charge de 0 à 100% en 20 minutes, contre 90 minutes en moyenne avec une batterie lithium classique.

Recharge vraiment rapide, longévité accrue et sécurité

Surtout cette batterie a une longévité record : elle peut subir jusqu’à 1500 cycles de charge, contre entre 300 et 500 pour les batteries actuelles. A puissance de charge égale, ces batteries génèrent également moins de chaleur, ce qui, compte-tenu de l’utilisation de lithium, est plutôt un gage de sécurité. Enfin l’approche choisie par Real Graphene a un autre atout de taille : les fabricants de batteries Li-Ion n’auront pas besoin de changer de matériel pour la produire.

En fait, le plus compliqué est de fabriquer l’électrode au graphène – le reste du procédé de fabrication est quasiment identique. Samuel Gong explique : « le graphène est un conducteur de chaleur et d’électricité incroyable. Le lithium n’aime pas lorsqu’on lui donne beaucoup d’énergie avant d’en retirer tout autant. Nous avons utilisé le graphène de deux manières. Nous l’avons mélangé dans la solution [electrolyte, ndlr] avec le lithium, et nous avons ajouté une couche composite, un peu comme une feuille, dans la batterie ».

Le graphène reste pourtant un matériau cher et complexe à produire. Une feuille de ce matériau coûte 25 dollars et selon Digital Trends, un kilo de graphène était estimé à plus de 300 000 dollars il y a quelques années. Très peu de matériau est nécessaire dans chaque batterie, mais utiliser du graphène devrait nécessairement renchérir le prix de ces batteries sur les autres. Le prix du composant pourrait ainsi grimper de 30 % selon des estimations.

Un produit sur le marché dès cette année ?

Real Graphene n’en est plus au stade du prototype. La firme a déjà mis sur le marché une batterie externe au graphène – qui est d’ailleurs en rupture de stock sur Amazon US. Samuel Gong ajoute que des batteries au graphène sont également testées par des constructeurs dont le nom n’a pas été dévoilé. Alors quand est-ce que ces batteries pourront se retrouver dans des smartphones ?

Pour l’instant Real Graphene ne pourrait pas, seul, assurer la fourniture du composant pour un smartphone vendu dans de gros volumes. La firme explique néanmoins qu’elle pourrait fournir un constructeur pour une centaine de milliers d’appareils sur un produit ultra premium. Produire davantage demanderait une préparation de l’ordre d’un an.

A terme Real Graphene a de grandes ambitions : produire des batteries pour une vaste quantité de produits, des smartwatches aux voitures électriques. A en croire Samuel Gong, on pourrait voir le premier appareil utilisant ce type de batterie dès cette année.

