Disney+ : un bug supprime des épisodes de plusieurs séries populaires

Si vous avez remarqué que des épisodes de vos séries préférées sont actuellement absents de Disney+, vous n'êtes pas seul. Un bug aurait entrainé la disparition de plusieurs épisodes sur la plateforme.

Peu de temps après que la plateforme ait supprimé deux films trop « adultes » ajoutés par erreur à son catalogue, certains abonnés à Disney+ ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu’un certain nombre d'épisodes qu'ils souhaitaient voir n'étaient pas disponibles. En effet, des utilisateurs de la plateforme ont constaté que des épisodes de séries comme Duck Tales, X-Men, Rocket & Groot, Lizzie McGuire, Agent Carter et plusieurs autres étaient indisponibles.

Dans le cas d'Agent Carter, la saison 2 est par exemple disponible dans son intégralité, tandis que la saison 1 est dépourvue de certains épisodes. De plus, les utilisateurs ont réalisé qu'il manquait sept épisodes de X-Men : The Animated Show. Le problème, c’est qu’une nouvelle série animée X-Men arrive bientôt sur Disney+, les fans avaient donc prévu de regarder les anciens épisodes, mais ils doivent maintenant attendre que Disney répare sa plateforme.

Disney+ va bientôt remettre en ligne les épisodes manquants

Sans surprise, les abonnés ont rapidement exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux, ce qui a poussé Disney+ à réagir. La société américain a rapidement annoncé que l’absence des épisodes était due à un problème technique de la plateforme. Il s’agit donc seulement d’un bug, et non pas d’un retrait accidentel ou intentionnel de certains épisodes problématiques. Pour l’instant, on sait que ce problème a touché certains pays comme les Etats-Unis et l’Australie, mais il n’est pas exemple pas présent au Royaume-Uni.

Au moment de la publication de cet article, il semble que Disney+ ait déjà republié la plupart des épisodes manquants. Heureusement pour les abonnés français, notre pays ne semble pas avoir été concerné par ce bug. Si vous ne savez pas quoi regarder ce week-end, vous pouvez consulter notre petite sélection des meilleures nouveautés du catalogue de Disney+, que ce soit des films, des séries ou des documentaires.