Disney+ pourrait quitter votre abonnement Canal+

Disney+ n'a plus la cote chez les distributeurs français. La plateforme de SVOD disparaît de nombreuses offres, au profit du nouveau service de SVOD Max.

Actuellement, plusieurs offres d'abonnement proposées par Canal+ incluent un accès à Disney+ dans sa formule standard avec pub. Mais cette époque pourrait bientôt être révolue. Comme repéré par Florian sur X, Canal+ a commencé à se montrer plus discret quant à l'intégration de Disney+ dans ses bundles de services.

On peut même apercevoir un message indiquant “Profitez de Disney+ standard avec pub ! inclus jusqu'à fin 2024”. Il semble donc que le contrat liant Disney à Canal+ se termine à la fin de cette année. Et si Canal adapte déjà sa communication, c'est qu'il paraît probable qu'un nouvel accord ne soit pas dans les tuyaux.

Max remplace Disney+ chez les opérateurs

Cette disparition potentielle à venir de Disney+ au sein des offres Canal+ intervient alors que Max débarque tout juste en France. Il peut s'agir d'une coïncidence, mais plusieurs abonnements Canal+ ont ajouté l'accès à Max sans surcoût. On peut penser que Canal va sacrifier Disney+ pour l'intégration de Max. Si vous avez des séries et films à regarder sur la plateforme, faites-le donc avant 2025.

Toujours sur X, Jules Le Hénand précise que Canal+ n'est pas le seul acteur à privilégier Max à Disney+. À partir du 30 juin, les abonnés Freebox Pop, Delta et Ultra Essentiel ne pourront plus essayer Disney+ Standard gratuitement pendant trois mois comme c'était le cas jusqu'ici. À la place, Max avec pub peut être testé durant trois mois pour les détenteurs d'une Freebok Ultra ou Pop, et durant un mois pour les possesseurs d'une Freebox delta, Révolution ou mini 4K.

Même son de cloche chez SFR. Les nouveaux abonnés à l'offre Fibre Power avaient le choix entre Netflix Standard avec pub et Disney+ avec publicité inclus pour six mois, ils doivent désormais faire leur sélection entre Netflix et Max Basic avec pub. Il n'existe plus la possibilité de souscrire à Disney+ sans frais.