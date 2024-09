Disney+ est à seulement 1,99 € : comment en profiter ?

Disney+ est à un tout petit prix pendant un mois. Vous pouvez découvrir l'ensemble du catalogue ou les nouveautés du moment pour seulement 1,99 €.

Disney+ à prix réduit, c'est assez rare et c'est un excellent bon plan pour ceux qui souhaitent découvrir le catalogue de la plateforme de streaming. Jusqu'au 27 septembre 2024, vous pouvez y souscrire pour seulement 1,99 € sans engagement. L'offre porte sur la formule avec publicité qui est normalement facturée 5,99 €. De quoi réaliser une économie de près de 70%.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE

Cette offre est d'autant plus intéressante que les formules standard et premium sont accessibles à 8,99 € et 11,99 € respectivement. Après le mois promotionnel, le tarif passe systématiquement à 5,99 €. Si vous ne souhaitez pas poursuivre l'aventure, il faudra résilier l'abonnement dans les 30 jours afin d'éviter un nouveau débit de votre compte. La résiliation est sans frais, puisqu'il s'agit d'une offre sans engagement.

Cette promo s'adresse aux nouveaux abonnés ou aux anciens qui ne disposent d'aucun abonnement actif en ce moment. Pour rappel, la formule standard avec PUB permet d'accéder aux contenus en qualité Full HD (1080p) sur deux appareils simultanément.

L'application Disney+ est disponible sur les smartphones et tablettes (Android et iOS/iPad OS), les consoles de jeux, les box TV ainsi que sur les décodeurs TV des opérateurs, entre autres.

De nombreux films et séries classiques, ainsi que des nouveautés à découvrir

Disney+, c'est des milliers d'heures de films, séries, et de productions originales. Vous y découvrirez notamment toute la saga Star Wars et ses dérivés ainsi qu'une grande partie de l'univers cinématographique Marvel. Et pour la partie découvertes, on y retrouve aussi des documentaires de la chaîne National Geographic et bien plus encore.

Au nombre des nouveautés à découvrir sur Disney+ ce mois-ci, il y a la nouvelle série Agatha All Along de l'univers Marvel qui arrive le 19 septembre. Vous pourrez également voir ou revoir Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux qui est disponible depuis le 6 septembre.

Bien sûr, toutes les séries et tous les films à succès vous seront accessibles pendant un mois. C'est notamment le cas de Only Murders in the Building, The Bear, The Mandalorian, Loki, Ashoka ou encore WandaVision.