Disney+ ajoute trois films pour adultes à son catalogue et provoque la colère des parents

La plateforme de vidéo à la demande Disney+ vient d’ajouter à son catalogue ses trois premiers films interdits aux mineurs, s’éloignant ainsi toujours un peu plus de son image familiale. Une association de parents est montée au créneau.

Dans une annonce qui coïncide avec le San Diego Comic Con, Disney+ a annoncé que Deadpool, Deadpool 2 et Logan seront disponibles en streaming sur Disney+ à partir du 22 juillet. Ces films sont classés R, ou Restricted, ce qui signifie que les mineurs (17 ans et moins) doivent être accompagnés d'un adulte. Ils sont les premiers à faire leur arrivée sur la plateforme, et ont été ajoutés peu de temps après que Disney+ ait pourtant supprimé deux autres films jugés trop « adultes » de son catalogue.

Pourtant, dans une interview il y a quelques années avec Eric Vespe, spécialiste du divertissement, Disney+ avait affirmé que tous les titres qui sortiront seraient classés « PG-13 » ou moins, c’est-à-dire que les films sont déconseillés aux moins de 13 ans. Le Parents Television and Media Council (PTC) n’a donc pas manqué de le rappeler à Disney, et a condamné ces ajouts.

Ces ajouts marquent la dernière étape d'une stratégie d'intégration plus large chez Disney qui est en cours depuis que la société a acheté les actifs de divertissement de Fox en 2019, alors que Marvel Studios continue de mettre de plus en plus de héros sous son parapluie MCU.

L'inclusion de ces trois films est accompagnée d'un rappel dans le communiqué de presse que les parents peuvent ajuster leur contrôle parental pour aider à curer leur expérience familiale. Disney a déclaré que « les abonnés sont invités à revoir les paramètres de leur contrôle parental afin de garantir une expérience de visionnage la plus appropriée pour eux et leur famille ». Il ne faudrait pas que des enfants trop jeunes tombent sur ces films en se baladant dans le catalogue du service.

Après Logan et Deadpool, on imagine que ce sont Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders ou encore The Punisher qui pourraient arriver sur Disney+. Des rumeurs en 2020 laissaient même entendre que Disney se préparait à lancer une catégorie Disney 18+.