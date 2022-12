Discord vous permettra bientôt de gagner de l’argent, voici comment

Discord a annoncé étendre son programme d'abonnement aux serveurs, permettant ainsi à davantage de créateurs de commencer à facturer des frais d'abonnement pour un accès premium et des avantages.

Quelques semaines après avoir lancé un nouvel abonnement Nitro Basic moins cher, le service de messagerie Discord propose enfin une toute nouvelle façon pour les utilisateurs de gagner de l'argent sur la plateforme avec l'introduction des abonnements de serveur. Après un an de tests, Discord est enfin prêt à permettre à davantage de créateurs de proposer des abonnements.

Pour rappel, utilisateurs peuvent créer des communautés sur Discord, comme sur d'autres plateformes de médias sociaux. Si la plupart des serveurs n’ont pas besoin de beaucoup d'efforts pour fonctionner, d’autres serveurs plus populaires requièrent une maintenance et une modération plus importante. Il était donc nécessaire de trouver des moyens de rémunérer leurs créateurs.

Discord met en place des abonnements pour vous faire gagner de l’argent

Grâce à cette nouvelle option de monétisation, les personnes qui gèrent des serveurs Discord ont la possibilité d'obtenir un flux de revenus solide, car la plateforme offre une répartition des revenus de 90/10 pour chaque abonnement de serveur vendu. En d'autres termes, les administrateurs récupèrent 90 % des profits, et Discord une petite commission de seulement 10 %.

Les créateurs ont le choix pour fixer les prix et le contenu de chaque niveau, ce qui leur donne une grande souplesse et leur permet de trouver un bon équilibre pour toutes les offres proposées. Les niveaux de prix peuvent varier de 2,99 dollars à 199,99 dollars par mois. Discord a inclus quelques exemples de Bella Poarch ci-dessous :

Le niveau 1 (2,99 dollars par mois) comprend une vidéo mensuelle exclusive et débloque l'accès à certaines fonctionnalités de son serveur, comme la création de fils de discussion publics.

Le niveau 2 (4,99 dollars par mois) donne aux abonnés des droits de vote exclusifs sur les sondages et un accès anticipé aux futures livraisons de produits dérivés, ainsi que tous les avantages du niveau 1 !

Le niveau 3 (9,99 dollars par mois) donne accès à du contenu inédit sur les coulisses et à tous les avantages des deux niveaux précédents.

Pour l’instant, seuls les serveurs aux États-Unis sont éligibles, il faudra donc patienter avant de retrouver ces abonnements en France. Il existe également certaines conditions essentielles pour activer les abonnements aux serveurs. Ces derniers doivent être en règle avec Discord, sans violation récente des conditions de service ou des directives de la communauté, et les administrateurs doivent accepter les conditions de monétisation et la politique d’abonnement aux serveurs de Discord.