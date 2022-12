Twitch lance le mode Bouclier pour protéger les utilisateurs des raids haineux

Pour renforcer ses systèmes de protection contre la haine en ligne, Twitch vient de lancer le mode Bouclier. Cet outil regroupe en réalité l'ensemble des outils de sécurité existants de la plateforme (et quelques nouveautés). En quelques clics seulement, les utilisateurs peuvent prédéfinir plusieurs paramètres de sécurité et renforcer la protection de leur compte et leur communauté plus rapidement.

Depuis plusieurs mois maintenant, Twitch navigue de polémique en polémique. En effet, la sécurité de la plateforme de streaming est pointée du doigt, et ce dans plusieurs domaines. La streameuse française Maghla a par exemple levé le voile sur le harcèlement sexuel et moral qu'elle subissait quotidiennement sur Twitch. Après sa prise de parole, d'autres streameuses victimes des mêmes sévices ont également raconter leur histoire.

Mais ce n'est pas tout, puisqu'en septembre 2022, une enquête édifiante de Bloomberg a révélé plusieurs cas d'abus de mineurs sur Twitch. Depuis ces multiples affaires, la plateforme de streaming multiplie les efforts pour renforcer la sécurité et la protection offerte à ses utilisateurs, streamers comme spectateurs.

Il y a quelques jours, Twitch a dévoilé de nouvelles mesures de protection pour les mineurs contre les prédateurs sexuels. Et en ce jeudi 1er décembre 2022, la plateforme de streaming a officialisé le lancement du mode Shield ou mode Bouclier dans la langue de Molière.

Twitch lance le mode Bouclier pour renforcer la sécurité en quelques clics

Pour faire simple, le mode Shield se présente sous la forme d'un bouton accessible sur la page de votre canal, du gestionnaire de flux ou bien à l'aide des commandes de chat /shield. Selon Twitch, le mode Shield regroupe l'ensemble des outils de sécurité à disposition, tout en intégrant de nouvelles fonctionnalités.

Le but premier du mode Shield est d'offrir aux streamers un moyen d'adapter rapidement la sécurité de leur compte et leur chat. Ainsi, vous pouvez par exemple activer en quelques clics les modes de canal (chat réservé uniquement aux abonnés par exemple), d'instaurer des vérifications des participants au chat (en vérifiant l'adresse mail ou le numéro de téléphone) ainsi que des niveaux de modération automatiques. Mais comme dit plus haut, la principale nouveauté réside en l'intégration de deux nouvelles options :

le bannissement massif

l'interdiction d'accès au chat aux nouveaux internautes

Twitch s'arme contre les raids haineux

Le premier permet aux streameurs de mettre sur liste noire des termes et des phrases spécifiques. Lorsque le bouclier est activé, les spectateurs qui utilisent ces expressions seront bannis du chat. Quant à la seconde option, son nom est plutôt explicite : elle empêche toute personne de chatter si elle est nouvelle sur la chaîne.

Vous l'aurez compris, Twitch vise directement les raids haineux aux cours desquels le chat d'un streamer est envahi de bots débitant des insultes et des propos injurieux. “Le harcèlement et les comportements haineux peuvent survenir par vagues, comme par le biais d'une attaque ciblée, et nous espérons que cet outil facilitera la fermeture instantanée d'un raid haineux si cela vous arrive”, écrit Twitch dans son blog.

Pour rappel, en début novembre 2022, le gouvernement avait fait savoir sa volonté d'organiser une table ronde avec Twitch, des streameurs et des responsables du jeu vidéo pour mettre fin au harcèlement en ligne.