Discord propose une nouvelle fonctionnalité, Sony dévoile le trailer de Saros, c’est le récap’ de la semaine

Discord vous propose de tenir à distance les utilisateurs problématiques, Sony annonce son nouveau jeu pour PS5, le prix de la Switch 2 a été dévoilé par un célèbre revendeur, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on vous fait découvrir la nouvelle fonctionnalité très pratique de Discord et on fait un point sur le sublime nouveau jeu PS5 de Sony, Saros. La mise à jour obligatoire de Windows 10 lance automatiquement l’installation du logiciel Outlook, un employé de Costco dévoile le prix de la Switch 2 et Samsung rêve d’intégrer des batteries au silicium-carbone dans ses futurs smartphones.

Discord : protégez-vous des utilisateurs pénibles

Si vous utilisez Discord, vous avez peut-être déjà été confronté à des utilisateurs désagréables. Bonne nouvelle pour les joueurs, il vous est désormais possible de tenir à distance les utilisateurs de votre choix. En effet, Discord a lancé la nouvelle fonctionnalité « Ignorer ». Grâce à cette dernière, vous pourrez masquer les notifications et les messages de ces utilisateurs gênants. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour connaître la marche à suivre pour ignorer un utilisateur.

Discord a lancé en toute discrétion cette fonctionnalité bien pratique pour garder à distance les utilisateurs les plus pénibles

Galaxy S26 : les futurs smartphones seront-ils équipés de batteries au silicium-carbone

Les constructeurs chinois sont plusieurs à avoir adopté les batteries au silicium-carbone dans leurs smartphones haut de gamme. C’est au tour de Samsung d’envisager l’intégration de cette nouvelle technologie de batterie ultra puissante. Selon un média coréen, les premiers smartphones de la marque à en profiter pourraient être les Galaxy S26. Cette intégration permettrait à Samsung de proposer à son tour des smartphones offrant une autonomie record.

Le Samsung Galaxy S26 pourrait enfin voir son autonomie exploser grâce à ce type de batterie déjà utilisée par les smartphones chinois

Switch 2 : un employé de Costco suggère un prix pour la future console

Un employé de Costco a utilisé le forum Famiboards pour dévoiler le prix de la Nintendo Switch 2. Selon le vendeur, la future console portable pourrait vendue à 499 dollars canadiens. L’annonce officielle étant prévue pour avril 2025, il faudra patienter encore quelques semaines pour savoir si ces nouvelles spéculations correspondent à la réalité ou s’il s’agit simplement d’un placeholder.

Nintendo Switch 2 : son prix a peut-être déjà fuité grâce à ce magasin !

Windows 10 : Outlook s’impose avec la dernière mise à jour

La nouvelle mise à jour de Windows 10, numérotée KB5051974 et disponible pour les versions 21H2 et 22H2, intègre plusieurs correctifs de bugs mais ajoute aussi d’office un logiciel, que vous pourrez toutefois supprimer si vous n’en voulez pas. En effet, la mise à jour lance automatiquement l’installation de la nouvelle application Outlook. Microsoft l’avait annoncé en janvier, ne soyez donc pas étonné de découvrir une nouvelle icône d’Outlook à côté de celle de la version classique.

Cette mise à jour obligatoire de Windows 10 installe un logiciel dont vous ne voulez pas forcément

Saros : un nouveau jeu PS5 impressionnant

Sony a profité de son premier State of Play de l’année pour dévoiler son nouveau jeu pour PS5. Baptisé Saros et développé par le studio Housemarque, ce nouveau titre semble encore plus ambitieux que Returnal. En effet, le trailer cinématique de Saros dévoile des images sublimes. Si l’on ne connait pas encore la date de sortie exacte du jeu, on sait qu’il sera disponible sur PS5 et PS5 Pro en 2026.

Sony annonce par surprise la suite spirituelle du meilleur jeu PS5, le trailer est magnifique

Asus ZenFone 12 Ultra : il est bon dans tous les domaines mais il manque d’audace

Le Zenfone 12 Ultra est très séduisant et saura vous combler grâce à sa grande puissance, sa chauffe bien maîtrisée, son autonomie folle ou encore son écran fluide et bien calibré. Nous avons été conquis par son interface et nous apprécions la présence d’un port jack 3,5 mm. Cela étant dit, Asus ne propose pas grand-chose de nouveau par rapport à son prédécesseur. La fiche technique a beau être impressionnante, on regrette l’expérience globale des haut-parleurs et les deux ans de mise à jour Android seulement.

Test Asus ZenFone 12 Ultra : comme une forte impression de déjà-vu

Avowed : un jeu appliqué mais un monde un peu triste

Lors de notre test, nous avons été séduits par la belle direction artistique, le système de combats nerveux, la belle écriture et l’univers de Pillars of Eternity. Malheureusement, le titre manque d’un petit grain de folie. Nous avons été frustrés par la structure très scolaire, l’univers qui manque de vie et l’absence de sensation de montée en puissance. On apprécierait que Microsoft prenne plus de risques.

Ce jeu vidéo veut séduire les fans de Skyrim et il se démarque par son univers hors du commun. Avowed réussit-il à nous happer ?

Citroën ë-C3 Aircross : le SUV compact électrique le plus abordable du marché

Si l’on met de côté l’autonomie limitée sur autoroute et la récupération d'énergie trop faible en mode D, la Citroën ë-C3 Aircross est un SUV compact électrique très séduisant, notamment car c’est de loin le plus abordable du marché. On adore son joli look, son espace à bord, son équipement et ses suspensions et sièges Advanced Comfort. La charge rapide à 100 kW sur les bornes en courant continu est également un très bon point pour la Citroën ë-C3 Aircross.

Citroën ë-C3 Aircross : on a essayé le SUV électrique le moins cher du marché

Honor Magic7 RSR Porche Design : un prix difficile à justifier

Honor propose ici un smartphone au design atypique et puissant, qui trouvera certainement son public. Malheureusement le travail sur le look ne suffit pas à justifier les 700 euros de différences avec le Magic7 Pro. Le Magic7 RSR Porche Design est équipé d’un bel écran, d’un grand espace de stockage interne, et propose une charge rapide et une bonne expérience photo globale. Mais quitte à dépenser 1999 euros, on apprécierait une autonomie plus conséquente et une meilleure gestion de la chaleur.

Test Honor Magic7 RSR : simple touche de luxe ou vraie proposition ?