Discord a lancé en toute discrétion cette fonctionnalité bien pratique pour garder à distance les utilisateurs les plus pénibles

Discord vient de lancer en toute discrétion une nouvelle fonctionnalité bien pratique pour tenir à distance les utilisateurs les plus pénibles. On vous explique tout.

Discord est aujourd'hui utilisé par des millions de joueurs et de professionnels à travers le monde pour échanger, se réunir ou trouver d'autres compagnons de jeux. Et comme n'importe quelle plateforme qui propose des interactions sociales, il arrive parfois que des rencontres fortuites ne se passent pas forcément très bien.

Si vous utilisez Discord en tant que joueur, cela vous est arrivé au moins une fois d'entrer en contact avec des inconnus pour faire une partie ou deux. Et peut-être que vous n'avez plus envie de recroiser ce type qui vient de vous faire perdre la “game” en n'en faisant qu'à sa tête par exemple. Dans ce cas-là, deux options étaient possibles : bloquer l'utilisateur ou le rendre muet.

Ignorer, la fonctionnalité de Discord pour tenir à distance les indésirables

Or, depuis ce début janvier 2025, Discord a ajouté une nouvelle fonctionnalité pour tenir à distance les utilisateurs les plus pénibles, sans pour autant les bloquer ou qu'ils puissent le savoir. Baptisée Ignorer, elle permet de masquer les nouveaux messages, les notifications de MP et de message de serveur, les profils et les activités de ces utilisateurs spécifiques.

En ignorant un utilisateur, ses messages privés apparaissent assombris, tandis qu'une icône d'oeil barré s'affiche à côté. Leurs communications seront également cachées dans les MP, les discussions de groupe et les serveurs. Vous pourrez tout de même les lire si vous êtes curieux en appuyant simplement sur Afficher.

Autre bon point, si vous essayez de joindre un appel vocal ou vidéo où un utilisateur ignoré est présent, vous recevrez un avertissement avant de vous connecter : “Quelqu'un que vous ignorez est là. Si vous rejoignez, il sera toujours ignoré. Attention, vous pourrez vous entendre”.

Comment ignorer un utilisateur sur Discord

Voyons ensemble les différentes méthodes pour ignorer un utilisateur sur Discord.

En affichant le profil d'un utilisateur :

Ouvrez le menu déroulant en faisant un clic droit sur l'avatar d'un utilisateur

Sélectionnez l'option Ignorer

Validez l'opération dans la nouvelle fenêtre en cliquant sur Ignorer

Sur mobile, la procédure reste la même. Appuyez sur l'avatar d'un utilisateur, puis sur les trois petits points dans le coin supérieur droit. Pressez ensuite Ignorer.

Dans les outils/alertes de sécurité

Les outils/alertes de sécurité avertissent notamment les mineurs lorsque Discord a repéré des messages potentiellement néfastes ou inappropriés. Lorsqu'une alerte apparaît, les utilisateurs peuvent directement sélectionner l'option Ignorer depuis cette fenêtre.

Après avoir soumis un signalement

Après avoir soumis un signalement concernant un ou plusieurs messages d'un utilisateur, il est possible de choisir l'option Ignorer dans le menu Plus de choses à faire.

Dans un message privé

Si jamais vous recevez un message privé de la part d'un inconnu ou d'un utilisateur que vous n'appréciez pas des masses, il suffit de faire un clic droit sur son avatar pour ouvrir le menu déroulant. Sélectionnez ensuite l'option Ignorer et confirmez la procédure.

Notez qu'il est évidemment possible de gérer les profils ignorés. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les Paramètres > Contenu et social. Faites défiler l'écran jusqu'à tomber sur la liste des comptes ignorés ou bloqués. Ici, vous pouvez “dé-ignorer” quelqu'un si le coeur vous en dit. On peut également le faire depuis le profil de la personne concernée. Enfin, précisons que cette fonctionnalité est expérimentale. Par conséquent, elle n'est pas forcément disponible pour tous les utilisateurs sur mobile, ordinateur et navigateur.