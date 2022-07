Ubisoft ferme les serveurs multijoueurs de 15 jeux, dont 5 Assassin’s Creed

Il ne vous reste plus que deux mois pour profiter des modes multijoueurs d’une quinzaine de jeux Ubisoft. L’éditeur a annoncé que le 1er septembre prochain, les serveurs en ligne des titres concernés seront définitivement fermés. Parmi ces derniers, on compte notamment cinq jeux Assassin’s Creed, Far Cry 3 ou encore Splinter Cell : Blacklist.

Mauvaise nouvelle pour tous les nostalgiques de l’âge d’or d’Ubisoft. À compter du 1er septembre 2022, les serveurs multijoueurs d’une quinzaine de jeux emblématiques de l’éditeur seront définitivement fermés. Ce dernier a partagé l’information via un billet de blog relativement succinct, qui se contente de lister les jeux concernés par la mesure.

La plupart des grands jeux Ubisoft du début des années 2010 se retrouvent ainsi dans cette liste. La saga Assassin’s Creed est la plus touchée. Au total, ce sont 5 titres de la série qui diront adieu à leurs services en ligne, à savoir la trilogie Ezio Auditore, Assassin’s Creed 3 et Assassin’s Creed Liberation HD. En outre, il sera également impossible d’installer les DLC pour ces jeux.

Dites adieu au mode multijoueur de ces 15 jeux Ubisoft

Mais la saga culte n’est pas la seule concernée par cette triste nouvelle. Far Cry 3 devra également se passer de ses services en ligne dès la rentrée, au même titre que Splinter Cell : Blacklist ou encore Prince of Persia : Les Sables Oubliés. C’est une lourde perte pour certains, notamment Splinter Cell, dont le mode multijoueur a permis de compenser une campagne pas vraiment au niveau.

Voici donc la liste complète des jeux qui n’auront plus de serveur multijoueur à compter du 1er septembre 2022 :

Anno 2070

Assassin's Creed II

Assassin’s Creed 3 (2012)

Assassin's Creed Brotherhood

Assassin's Creed Liberation HD

Assassin's Creed Revelations

Driver San Francisco

Far Cry 3 (2012)

Ghost Recon Future Soldier

Prince of Persia: Les Sables Oubliés

Rayman Legends

Silent Hunter 5

Space Junkies

Splinter Cell: Blacklist

ZombiU

« La fermeture des services en ligne pour certains jeux plus anciens nous permet de concentrer nos ressources sur le développement d’expériences exceptionnelles aux joueurs qui jouent à des titres plus récents ou plus populaires », écrit Ubisoft.

