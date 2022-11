Diablo 4 pourrait arriver dès avril 2023, avec des précommandes ouvertes dès décembre

Deux nouveaux rapports ont fait surface en ligne et, s'ils sont exacts, nous savons maintenant quel mois le nouveau jeu Diablo 4 sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X.

Alors que les fans de Blizzard sont occupés à jouer à Overwatch 2, les amateurs de jeux d’action RPG attendent que le studio confirme une date de lancement pour Diablo 4. Cependant, avant l’annonce officielle de Blizzard, on sait désormais que Diablo 4 est en bonne voie pour un lancement au printemps prochain.

En effet, selon les nouvelles rumeurs de XboxEra, qui ont été confirmées par Windows Central, le nouveau titre très attendu pourrait arriver en avril 2023. Nous savions déjà que le jeu était prévu pour l’année prochaine, puisque Blizzard avait dévoilé l’information lors de la conférence Xbox du 12 juin 2022, mais la fenêtre de sortie est désormais plus précise.

Lire également – Diablo 4 : cette fois Blizzard ne va pas vous obliger à dépenser des milliers d’euros dans la boutique en ligne

Les précommandes seront ouvertes dès décembre 2022

Selon Windows Central, la campagne de lancement de Diablo 4 débutera le 8 décembre lors des Game Awards 2022, date à laquelle les précommandes seront ouvertes à tous. Sans surprise, il s'agira notamment de précommandes de « diverses éditions numériques et d'une édition collector physique haut de gamme ».

Ces derniers contiendraient des codes d'accès anticipé à la bêta ouverte du jeu, dont le lancement est prévu en février 2023. Gardez à l'esprit qu'aucune des informations ci-dessus ne provient de sources officielles et qu'en tant que telles, elles doivent être prises avec des pincettes. Cela dit, les Game Awards ont été le théâtre de nombreuses annonces et sorties de jeux pour l'année suivante, et il ne serait donc pas surprenant de voir Blizzard choisir cet événement pour dévoiler son jeu.

En attendant la sortie du jeu, ce dernier a été victime d’une fuite massive qui a dévoilé plusieurs heures de gameplay provenant de la bêta fermée. Pour rappel, Diablo 4 est en cours de développement pour plusieurs plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X. Aucune version pour la Nintendo Switch ne serait prévue pour l'instant, mais cela pourrait changer à l'avenir.