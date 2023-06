Des pirates utilisent un jeu Mario pour infecter votre PC, prudence

Super Mario Bros 3 : Mario Forever et un remake très populaire du jeu culte de Nintendo et il est apprécié par bon nombre d’utilisateurs. Des pirates s’en servent également pour voler vos données ou miner des cryptomonnaies avec des versions corrompues. Prudence.

Super Mario Bros 3 : Mario Forever est un remake créé par des fans et totalement gratuit. En plus de moderniser les graphismes et quelques éléments de gameplay, il ajoute bon nombre de contenus. Un titre très populaire utilisé par des pirates pour arriver à leurs fins. Ces derniers se servent de son succès pour essayer de voler vos données.

En effet, les chercheurs en cybersécurité de Cyble ont découvert que des versions piratées du jeu traînaient sur des forums et autres sites communautaires. Il prend la forme d’une archive auto-extractible qui comprend bien le jeu, mais aussi des petites surprises que vous n’avez pas envie d’avoir sur votre PC.

Le remake de Super Mario Bros 3 est utilisé par des pirates pour voler vos données

Le fichier piraté contient donc le jeu, mais aussi deux autres exécutables. Le premier est un fichier chargé de miner la cryptomonnaie Monero, évidemment sans votre consentement. Le deuxième créé un fichier qui se copie lui-même indéfiniment afin d’échapper à la détection de votre antivirus.

Le plus inquiétant est que la version piratée de Mario Forever télécharge un trojan nommé Umbral Stealer. Il s’agit d’un logiciel malveillant capable de vous voler vos informations personnelles : les données de votre PC ou les données de navigateur Internet (dont vos mots de passe). Plus inquiétant encore, il peut prendre des screenshots à votre insu et même activer votre webcam sans que vous ne vous en rendiez compte. Bref, il a accès à tout. Cerise sur le gâteau : il n’est pas détecté par Windows Defender.

Cette version de Super Mario Bros 3 Mario Forever est donc très dangereuse pour vos données. Si vous avez téléchargé le jeu il y a peu, il est fortement conseillé d’analyser votre machine avec un logiciel anti-malware. Rappelons que cela ne concerne qu’une version très précise du titre et que par conséquent, le nombre d’utilisateurs touché semble réduit.

