Diablo 2 Resurrected : la version remasterisée 4K/ 144Hz disponible sur PC et consoles d’ici fin 2021

Diablo 2 Resurrected, le jeu vidéo culte de Blizzard, a droit à une version remasterisée. Compatible avec la 4K, le 144 Hz et le son Dolby Surround 7.1, le jeu sera disponible sur PC et consoles d'ici la fin de l'année 2021. Il sera accompagné de l'extension Lord of Destruction. On fait le point sur toutes les informations disponibles sur le titre.

Blizzard continue d'exploiter la nostalgie des joueurs. Le studio a en effet profité de la conférence d'ouverture de la BlizzCon 2021 pour annoncer l'arrivée d'une édition remasterisée de Diablo 2 Resurrected, plus de 20 ans après la sortie du titre original. Diablo 2 n'est pas le premier jeu Blizzard à connaitre une seconde vie. L'an dernier, Blizard a notamment lancé Warcraft 3 Reforged, un remake aux allures de simple mise à jour graphique.

Avec Diablo 2 Resurrected, Blizard promet d'aller plus loin et de revoir les graphismes des 27 minutes de cinématique proposées par le jeu original. Sans surprise, le studio s'est engagé à améliorer la qualité d'image du jeu en proposant un affichage 4K. Blizzard améliorera aussi la fréquence de rafraîchissement des séquences. La version remasterisée grimpera donc à 144 Hz. Côté audio, Diablo 2 Resurrected sera compatible avec le son Dolby Surround 7.1 .

Blizzard proposera deux versions de Diablo 2 Resurrected d'ici fin 2021

En partenariat avec Vicarious Visions, le studio s'est engagé à rester fidèle à la sensation offerte par la version originale tout en ajoutant des graphismes 3D modernes. Néanmoins, un mode permettra aux joueurs nostalgiques de retrouver les graphismes de l'époque. Lors de la BlizzCon, Allen Brack, président de Blizzard, a aussi assuré que le jeu permettra de transférer sa progression d'une plateforme à une autre.

Diablo 2 Resurrected sera disponible sur PC et sur PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One et Xbox Series X|S d'ici la fin de l'année 2021. Blizzard proposera deux versions de ce remastered. Une édition à 39,99 euros sera composée du jeu Diablo 2 Resurrected et de sa célèbre extension Lord of Destruction. Une seconde version, comprenant Diablo II, Lord of Destruction, Diablo III, Reaper of Souls et le Nécromancien, sera vendue au prix de 59,99 euros.