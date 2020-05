Diablo 2 : une version remastered du mythique jeu de Blizzard serait en développement

Diablo 2, hack and slash mythique sorti en 2000 sur PC, aurait prochainement le droit à une version remastered, c’est-à-dire remise au goût du jour avec les graphismes actuels. De quoi faire patienter les fans en attendant Diablo 4.

Diablo 2 aurait-il le droit à sa version remastered ? C’est en tout cas ce qu’affirme le site français ActuGaming. Une version remise au goût du jour du titre de Blizzard serait en développement pour une sortie avant la fin de l’année 2020. Le projet porterait le nom de Diablo Resurected. Le studio américain Vicarious Vision, déjà derrière le remake récent de Crash Bandicoot (N Sane Trilogy), serait derrière cette nouvelle version.

Elle pourrait être annoncée à la Blizzcon, salon annuel organisé par Blizzard qui se déroule chaque année début novembre à Anaheim, dans la banlieue de Los Angeles. Cependant, la tenue du ou non du salon reste encore à définir, à cause de l’épidémie de coronavirus. Des salons prévus pour la fin de cette année, comme la Paris Games Week, commencent déjà à s’annuler.

Blizzard remet ses vieilles licences à jour

Diablo 2 ne serait pas le premier jeu Blizzard à connaitre une seconde vie. Lors de sa ressortie sur le site GOG, le premier volet de la saga avait eu le droit une seconde jeunesse. Seule la partie graphique du jeu avait été changée, avec une compatibilité 4K et des ajustements au niveau de l’interface et de l’audio. Même chose pour les deux premiers Warcraft, eux aussi sortis sur GOG. Notons que Diablo 2 n’est lui pas disponible sur la plate-forme de jeu.

À lire aussi : Diablo est jouable gratuitement sur navigateur

Début 2020, Blizzard a également sorti Warcraft 3 Reforged. Vendu comme un remake, le jeu n’était en réalité qu’une grosse mise à jour graphique, ce qui a énervé les fans. N’oublions pas non plus World of Warcraft Classic, une version du MMO telle qu’elle était en 2004 et sortie il y a quelques mois. Quoi qu’il en soit, la sortie d’un éventuel remake de Diablo 2 ne semble pas impossible, Blizzard étant de plus en plus habitué à dépoussiérer ses vieux titres.

L’avenir de Blizzard s’écrira avec Diablo

Depuis la sortie de Diablo 3 Reaper of Souls en 2014, la licence était en sommeil et semblait presque oubliée. Depuis 2018, Diablo est pourtant de retour ! Avec d’abord l’annonce d’un jeu mobile, Diablo Immortal (qui n’est toujours pas sorti), et puis surtout l’officialisation de Diablo IV, qui sortira dans quelques années.

Blizzard n’oublie pas non plus ses autres licences. Dans son rapport financier trimestriel, Activision-Blizzard a confirmé que Shadowlands, la prochaine extension de World of Warcraft, sortirait bien cette année malgré la pandémie. Overwatch 2, annoncé lors de la Blizzcon 2019, est également en développement pour une date de sortie encore inconnue.

