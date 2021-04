Diablo 2 Resurrected va pour la première fois être jouable ce week-end. En effet, Blizzard va lancer une alpha technique pendant quelques jours afin de déterminer si tout fonctionne comme prévu. La machine est désormais lancée et nous devrons pouvoir profiter du jeu dans sa version finale dans quelques mois. Pour s'inscrire, il faut aller sur le site officiel du titre.

Qu’est-ce que vous faites ce week-end ? Si vous n’avez rien de particulier (ce qui ne serait pas étonnant vu les temps qui courent) et que vous avez un peu de chance, vous pourrez le passer sur Diablo 2 Resurrected. En effet, Blizzard va lancer une première alpha technique sur le jeu.

Cette alpha débutera le vendredi 9 avril à 19 heures (heure française) et vous permettra de tester ce remaster pour la première fois. Bien entendu, il ne sera pas complet. Il ne sera possible de jouer qu’en solo et de parcourir les deux premiers actes, ce qui promet déjà pas mal d’heures de baston. Seules trois classes seront sélectionnables : le barbare, l’amazone et la sorcière. Il n’y aura pas de niveau capé, vous pourrez donc farmer jusqu’à plus soif.

Pour jouer à Diablo 2, il faut s'inscrire sur le site officiel

Cette alpha technique est limitée dans le temps. Elle se termina en effet le lundi 12 avril. A l’issu de ce week-end, vous perdrez toute votre progression, mais vous aurez au moins pu tester le jeu. Notons que plusieurs autres alphas sont prévues dans les semaines qui viennent, notamment pour tester le multijoueur. Une fois cette phase terminée, Blizzard devrait lancer une beta, plus large, puis quelques semaines plus tard, sortir son titre tant attendu. Pour participer à ce galop d’essai, il faut vous inscrire sur le site officiel de Diablo 2 Resurrected et croiser fort les doigts. Si vous êtes sélectionné, vous serez prévenu par mail et vous pourrez lancer le jeu via le lanceur BattleNet.

Pour rappel, Diablo 2 Resurrected est un remaster du jeu culte sorti en 2000. Ici, les améliorations sont avant tout techniques, le titre profitant de nouveaux graphismes à tomber. Le jeu en lui-même sera très similaire à celui d’origine. Tellement similaire qu’il sera même possible d’y recharger une sauvegarde veille de vingt ans.

Diablo 2 sortira cette année. A noter qu’en parallèle, Blizzard développe Diablo 4, qui ne devrait pas voir le jour en 2021.