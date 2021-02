Diablo 2 Resurrected : cette vidéo montre à quel point le remake est plus beau que le jeu original

Le remake de Diablo 2, intitulé « Resurrected » promet de faire de nombreux heureux parmi ses fans de la première heure. Mais qu’en est-il vraiment des améliorations apportées au jeu original ? Une vidéo, postée par le YouTubeur Candyland, compare les images diffusées lors de la Blizzcon aux passages de la première version.

Les rumeurs sur un potentiel remake de Diablo 2 disaient donc vrai. Blizzard a confirmé la sortie du jeu, intitulé « Diablo 2, Resurrected », lors de sa dernière conférence le 19 et 20 février 2021 courant de l’année. Le titre original, datant de 2000, n’a probablement pas pris une ride aux yeux des fans de la saga. Bien que 21 ans séparent les deux itérations, ceux-ci ne sont pas à l’abri d’une mauvaise surprise de la part du studio. En effet, on se rappelle de la déception qu’a été Warcraft 3 Reforged, trop peu différent de sa version d’origine.

Le YouTubeur Candyland a donc décidé d’en avoir le cœur net. Celui-ci s’est procuré les images partagées lors de la Blizzcon pour les mettre côte à côte avec le jeu de 2000. Il est ainsi possible de constater par nous-mêmes les nombreux changements apportés par le studio, directement sur les mêmes passages. Le titre de la vidéo ne laisse que peu de place au doute : « Enfin un remake fidèle de Blizzard ». Le jeu semble en effet remplir toutes ses promesses.

Le remake de Diablo 2, joli retour en arrière ou tentative oubliable ?

Commençons par ce qui saute d’emblée aux yeux : les animations ont été retravaillées de fond en comble, donnant à l’ensemble une apparence beaucoup plus fluide et agréable à l’œil. Aucune confusion n’est possible entre deux versions : malgré un gameplay et un aspect que l’on ne retrouve plus chez ses concurrents AAA, Resurrected est bel et bien un jeu contemporain. À défaut, ce dernier ressemble plus à un jeu indépendant de très bonne facture, comparable au très populaire Hadès.

L'inventaire n'a lui que très peu changé, du moins dans sa version PC. Les environnements sont quant à eux très réussis, étant parvenus à respecter l'œuvre originale tout en s'inscrivant dans un design plus moderne. Pour rappel, Diablo 2 Resurrected est prévu pour courant 2021 sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series X/S. Si vous manquez de patience, on vous conseille le très bon portage du premier opus sur navigateur, disponible gratuitement.