Diablo 2 Resurrected peut importer les sauvegardes du jeu d’origine 20 ans après

Diablo 2 Resurrected vous permettra de reprendre votre partie de Diablo 2 là où vous l’avez laissé. Une excellente nouvelle pour ceux qui s’amusent toujours sur l’auguste titre de Blizzard ou pour ceux qui ont encore leur vieux perso stocké quelque part.

Diablo 2 Resurrected a été annoncé lors de la Blizzconline au mois de février. Il s’agit d’une version remastérisée de Diablo 2 qui était sorti en 2000 Si vous avez encore une vieille sauvegarde du jeu de base qui traîne dans un coin ou que vous y jouiez toujours (il jouit encore de nombreux fans), sachez qu’il sera possible de transférer votre progression dans cette nouvelle version.

Matthew Cederquist, le producteur du titre, a donné une interview à IGN Moyen-Orient dans lequel il donne quelques détails sur son travail. Il y indique qu’il sera bien possible de reprendre son vieux personnage pour continuer à le jouer dans cette nouvelle version :

“Oui ! Gardez vos vieilles sauvegardes. Quand nous avons commencé à travailler dessus, nous nous sommes demandé si les vieilles sauvegardes allaient marcher ; nous avons essayé et oui ! Donc oui, votre sauvegarde en local pourra continuer à être exploitée.”

Une bonne nouvelle pour ceux qui, encore aujourd’hui, passent leurs soirées à tuer du monstre par paquet de douze. Car plus de 20 ans après sa sortie, Diablo 2 reste pour beaucoup le meilleur de la série.

Diablo 2 Resurrected sera un remaster, pas un remake

Diablo 2 Resurrected n’est pas un remake à proprement parler de Diablo 2, puisqu’il se “contente” d’améliorer le visuel sans toucher au gameplay. Il offre ainsi de meilleurs graphismes et vous permettra de jouer en 4K jusqu’à 144 images par seconde (Diablo 2 étant bloqué à 24 images par seconde). De plus, il proposera tout le contenu du jeu de base ainsi que de son extension Lord of Destruction. Bref, une belle promesse qu’on a hâte d’essayer, même s’il faut rester méfiant. Nous avons encore en mémoire le très décevant Warcraft 3 Reforged.

Diablo 2 Resurrected sera disponible sur PC et consoles (dont la Switch) cette année. En plus de ce remaster, Blizzard travaille sur le quatrième épisode de la saga, qui ne sortira pas avant plusieurs années.

Source : IGN