Deux tablettes à moins de 150€ chez AliExpress pour le Festival de l’Eté !

La tablette Xiaomi Redmi Pad SE Mi : tout ce qu'il faut pour moins de 150€

La Xiaomi Redmi Pad SE est une tablette abordable qui combine une conception élégante avec des performances solides, idéale pour les tâches quotidiennes et le divertissement. Dotée d'un écran IPS LCD de 11 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, elle offre une expérience visuelle fluide et agréable, bien que la luminosité maximale de 400 nits limite son utilisation en extérieur sous une lumière directe.

Le design de la Redmi Pad SE est un de ses points forts. Avec une structure en aluminium unibody, elle se distingue par son esthétique soignée et une prise en main agréable, malgré l'absence de fonctionnalités premium comme la prise en charge des stylets ou des claviers POGO. Elle est équipée de quatre haut-parleurs Dolby Atmos qui fournissent un son immersif, rendant cette tablette idéale pour le streaming de vidéos et la musique.

Sous le capot, la tablette est animée par un processeur Qualcomm Snapdragon 680, associé à des options de mémoire vive de 4, 6 ou 8 Go et un stockage interne pouvant aller jusqu'à 128 Go, extensible via microSD jusqu'à 1 To. Elle tourne sous Android 13 avec l'interface MIUI 14, garantissant une expérience logicielle moderne et bien optimisée.

La tablette Teclast M50 : une tablette à moins de 100€

La Teclast M50 est une tablette abordable qui se distingue par un design élégant et des performances solides pour un usage quotidien. Dotée d'un écran IPS de 10,1 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 pixels, elle offre une expérience visuelle agréable, bien que sa luminosité maximale de 350 nits puisse limiter son utilisation en extérieur.

La tablette est animée par un processeur octa-core UNISOC T616, soutenu par 8 Go de RAM, avec la possibilité d'ajouter 8 Go de RAM virtuelle pour un total effectif de 16 Go. Cette configuration permet une navigation fluide et un multitâche efficace, bien que ses performances graphiques soient modestes, ce qui la rend moins adaptée aux jeux exigeants.

La M50 propose un espace de stockage généreux de 256 Go, extensible jusqu'à 1 To via une carte microSD, assurant suffisamment d'espace pour les applications, les photos et les vidéos. Elle fonctionne sous Android 13, offrant une interface utilisateur personnalisable et des fonctionnalités de sécurité améliorées. En termes de connectivité, la Teclast M50 supporte le WiFi double bande et le 4G LTE, offrant une connexion Internet rapide et stable. Elle dispose également de plusieurs systèmes de positionnement par satellite pour une navigation précise.

La caméra arrière de 13 MP et la caméra frontale de 5 MP sont adéquates pour des usages occasionnels, mais ne rivalisent pas avec les appareils dédiés à la photographie. La tablette est équipée d'une batterie de 6000 mAh, offrant une autonomie raisonnable pour une journée d'utilisation modérée, bien que le temps de charge soit relativement long.

