Deux bracelets connectés Xiaomi à moins de 50€ pour l’anniversaire d’AliExpress

Rendez-vous dès aujourd'hui chez AliExpress pour profiter d'un bracelet connecté Xiaomi à moins de 50€ ! On vous détaille deux offres exceptionnelles ci-dessous.

AliExpress fête encore son anniversaire, et ce, jusqu'au 27 mars prochain, à 8h59. Pendant cet évènement promotionnel, on a décidé de vous présenter les pépites à ne surtout pas rater ! Aujourd'hui, on a trouvé deux bracelets connectés Xiaomi à prix mini :

En prime, les deux bracelets sont expédiés gratuitement depuis la France métropolitaine et livrés en seulement 3 jours.

Le Xiaomi Redmi Smart Band Pro à prix mini

Pendant l'anniversaire d'AliExpress, vous pouvez profiter du Xiaomi Redmi Smart Band Pro pour seulement 39,99€ !

Il bénéficie d'un écran AMOLED de 1,47 pouces avec une batterie de 200mAh compacte pour jusqu'à 14 jours d'autonomie. Il propose la résistance 5ATM et peut donc être immergé jusqu'à 50m dans l'eau. Vous pouvez donc le porter lors de toutes vos sessions sportives, même la natation.

Parmi ses fonctionnalités, on compte notamment le suivi des activités, le comptage des pas et des calories brûlées, un moniteur de santé menstruelle et le suivi du rythme cardiaque pendant 24h. Il vous aide aussi à analyser votre qualité de sommeil et votre taux d'oxygène dans le sang.

Le Xiaomi Smart Band 7 à prix mini

Jusqu'au 27 mars prochain, AliExpress propose également le Xiaomi Smart Band 7 pour seulement 49,99€.

Il est équipé d'un écran AMOLED de 1,62 pouces avec une batterie de 180mAh pour une autonomie pouvant aller jusqu'à 15 jours. Il se recharge de plus en seulement 2 heures environ.

Côté fonctionnalités, il propose lui aussi le suivi menstruel, le suivi des activités avec 120 modes d'exercice, le comptage des pas et des calories, le suivi du taux d'oxygène dans le sang, le suivi cardiaque et l'analyse de votre sommeil.

