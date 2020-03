Deux applications de Google arrivent dans le Galaxy Store de Samsung, mais pour quoi faire ?

Deux applications signées Google sont arrivées sur le Galaxy Store, la boutique applicative que Samsung préinstalle sur tous ses smartphones. Il s’agit de Wear OS, qui sert à piloter un objet connecté sous cet OS, et Translate. Leur arrivée suscite quelques interrogations sur le but recherché par Google. Voici notre hypothèse.

Le Play Store est la boutique applicative que Google a conçue pour Android. Des centaines de milliers d’applications y sont proposées, dans tous les genres possibles. Et Google s’en sert aussi bien pour enrichir l’expérience d’Android que pour véhiculer ses propres logiciels et certaines mises à jour de son système d’exploitation. Parallèlement, il existe d’autres boutiques. L’App Gallery de Huawei. L’Amazon App Store. Et bien évidemment le Galaxy Store de Samsung.

Ce dernier est préinstallé sur tous les smartphones de la marque coréenne. Et deux nouvelles applications y ont été décelées. Et elles sont toutes les deux signées Google. Il s’agit de Translate et Wear OS. Le premier est un traducteur multilingue et le second sert à connecter un smartphone avec un accessoire connecté, comme une montre par exemple. L’arrivée de ces deux applications n’est pas récente sur le Galaxy Store. Et pour l’instant, il n’existe que ces deux-là. Mais ce n’est que récemment qu’elles ont suscité l’intérêt des observateurs.

L’idée n’est pas de dédoubler l’offre

Car, à première vue, l’intérêt pour Google d’être présent dans le Galaxy Store est assez limité. En effet, Samsung préinstalle la suite Google Mobile Services dans tous ses terminaux. Une suite qui comprend le Play Store, Chrome, Search et bien d’autres choses encore. S’il manque quelque chose à cette liste, il suffit de se rendre sur le Play Store pour compléter la liste. Inutile donc de se rendre sur le Galaxy Store pour cela. Certains fans de la marque estiment que le Galaxy Store est une garantie que les applications présentes sont compatibles avec leur mobile. Certes, le Galaxy Store pourrait faire la promotion des logiciels de Google. Mais est-ce vraiment une bonne raison ? Non.

En revanche, une autre théorie est bien plus intéressante. Elle concerne la Chine. Un grand pays avec beaucoup de consommateurs, mais où le Play Store est indisponible. Mais où le Galaxy Store, lui, est accessible. En arrivant dans le Galaxy Store, Google contourne ainsi en partie la censure chinoise. Et plus encore, le choix des deux applications n’est pas anodin. Si Samsung souhaite commercialiser en Chine une montre sous Wear OS, elle pourra le faire. Et les consommateurs chinois pourront utiliser un traducteur automatique avec leur Galaxy. Ces deux applications sont comme une boîte de Pandore. Reste à savoir si Google étoffera son offre sur le Galaxy Store et si ses applications arriveront sur d’autres boutiques (comme celle de Huawei, d’Oppo ou de Xiaomi).

