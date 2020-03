Firefox 74 est disponible au téléchargement : voici la liste des nouveautés

Mozilla vient de mettre en ligne Firefox 74. La nouvelle itération du navigateur internet fait la part belle à une sécurité accrue, notamment grâce au DNS-over-HTTPS, la fin de la prise en charge du protocole TLS 1.0 et 1.1, une gestion plus stricte des aidons et des fonctionnalités pour empêcher le pistage de sites comme Facebook.

Mozilla vient de mettre en ligne Firefox 74. La nouvelle version du navigateur, disponible dès aujourd’hui sur Android, iOS, Windows, Linux et macOS, fait un saut en avant côté sécurité. Elle reprend bien sûr une fonctionnalité introduite il y a quelques semaines, le DNS-over-HTTPS, qui évite que vos données de navigation ne transitent en clair via les serveurs DNS – et qui n’est plus une nouveauté.

Surtout Mozilla a décidé de ne plus prendre en charge des protocoles obsolètes comme le TLS 1.0 et 1.1 – et ne prendra plus en charge que le TLS 1.2 pour chiffrer les connexions HTTPS. Il est possible que ce changement impacte certains administrateurs de sites. Environ 850 000 sites internet utilisent encore les protocoles de chiffrement TLS 1.0 et 1.1. Par ailleurs, Firefox 74 s’attaque à l’installation d’Add-ons par des applications tierces.

Firefox 74 passe à la vitesse supérieure pour protéger la vie privée

Le navigateur interdit désormais ce type d’ajout qui pouvait parfois provoquer l’installation d’extensions malicieuses. Les Add-ons installés par des applications externes peuvent désormais être retirés via le Add-ons Manager (about:addons) – et à partir de maintenant, seuls les utilisateurs pourront installer ces extensions. Firefox hausse également la protection de la vie privée lors des appels voix et vidéo sur le web avec la prise en charge de mDNS ICE.

Le protocole permet de masquer l’IP de votre ordinateur avec un ID aléatoire dans certains scénarios WebRTC. Mozilla lance également Facebook Container, une extension qui est conçue pour empêcher le réseau social de vous pister hors de son domaine. Extension qui complète des fonctionnalités avancées de protection de la vie privée (blocage des trackers de réseaux sociaux, des cookies de cracking cross-sites, et protection contre le fingerprinting).

Pour télécharger Firefox 74 il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous à partir de n’importe quel appareil :

Télécharger Firefox 74 (Android, iOS, Windows, Linux, macOS)