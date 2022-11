Destiny 2 : attention, vous jouez peut-être à la version PS4 sur votre PS5

Dans leur dernier article de blog, Bungie, les développeurs de Destiny 2, ont alerté les joueurs PS5 au sujet d'un phénomène plutôt étonnant. Et effet et d'après les chiffres du studio, un nombre conséquent de joueurs sur PS5 jouent toujours à la version PS4 alors qu'une mouture next-gen est disponible gratuitement depuis 2020.

Ce 3 novembre 2022, Bungie, les papas des sagas Halo et Destiny, ont publié un article de blog destiné à détailler les nouveautés à venir sur Destiny 2. L'occasion pour les développeurs de revenir sur l'arrivée de la saison 19 en décembre, et de préciser les différentes modifications apportées au gameplay et notamment aux pouvoirs de certains gardiens.

Mais fait plutôt amusant, Bungie en a également profité pour évoquer un phénomène surprenant. En effet, le studio affirme qu'un nombre conséquent de joueurs PS5 jouent encore à la version PS4. “Nous avons remarqué un nombre important de joueurs PS5 qui jouent à la version PS4 de Destiny 2 sur leur console de nouvelle génération. Pour une expérience optimale, assurez-vous de consulter cette page ici pour mettre à niveau vers la version PS5 pour bénéficier d'une amélioration du framerate et des graphiques dans l'ensemble”, écrit Bungie.

Des joueurs PS5 se trompent encore de version

Rappelons qu'une version optimisée pour la PS5 de Destiny 2 est disponible gratuitement pour tous les possesseurs de la mouture PS4 depuis la fin d'année 2020. Seulement, si sur Xbox, la transition vers la version next-gen se fait facilement grâce au Smart Delivery System, la procédure est un peu plus complexe sur PS5. En effet, les joueurs doivent chercher la version PS5 d'un titre pour la télécharger et y jouer.

En décembre 2021, Sony a pourtant intégré une fonctionnalité pour éviter ce genre de confusion. En effet, une fenêtre pop-up apparaît désormais lorsque vous lancez la version PS4 d'un jeu et qu'une version PS5 est disponible. Mais visiblement, cet avertissement n'est pas suffisant, comme en témoigne la prise de parole de Bungie.

Par ailleurs, le billet de blog indique que des ajustements visuels ont été apportés au jeu sur Xbox One, Xbox One X, PS4 et PS4 Pro afin de “réduire leur empreinte mémoire avec une dégradation minimale de la qualité”. D'après Bungie, ces changements permettront aux équipes de continuer à proposer du nouveau contenu sur les consoles d'ancienne génération.