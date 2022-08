Destiny 2 : ce bug peut littéralement vous casser les oreilles

Destiny 2, le FPS multijoueur de Bungie, terrifie actuellement les joueurs. Non pas à cause du challenge proposé, mais bien à cause d'un bug qui peut littéralement vous rendre sourd. Explications.

Vous connaissez probablement Destiny 2, le FPS multijoueur de Bungie lancé en 2017 sur consoles et PC. Saison après saison et extension après extension, le titre continue de captiver les joueurs avec la promesse d'obtenir de nouveaux équipements pour leurs Gardiens.

Afin d'obtenir le plus de récompenses de possible, la meilleure option reste de participer aux raids du jeu. Ces missions, qui réclament impérativement six joueurs, demandent de la persévérance et de la coordination pour venir à bout des vagues incessantes d'ennemis, des différentes énigmes et des boss évidemment.

Destiny 2 peut vous rendre sourd avec ce bug

Or, les joueurs qui ont récemment perdu la vie en tentant d'affronter Gorgoroth lors du raid King's Fall ont eu une mauvaise surprise. Une surprise particulièrement désagréable pour leurs oreilles. En effet, si vous succombez aux attaques du boss lors de ce raid, un bug déclenche un rugissement assourdissant.

Sans surprise, de nombreux joueurs ont diffusé des extraits du bug en action sur Twitter et d'autres réseaux sociaux. Comme vous pouvez le constater sur les vidéos ci-dessous, le son de ce hurlement est incroyablement fort. Et si vous avez l'habitude de jouer casque gaming vissé sur les oreilles avec le volume élevé pour plus d'immersion, cela peut représenter un sérieux risque pour votre audition.

Perfect thing to hear at 2 am with full volume on headset 👍 pic.twitter.com/nOevzfAaCu — Athena (@MoltervXSX) August 27, 2022

Il faut savoir qu'un bruit dépassant les 90 décibels peut déjà endommager votre audition, même si le temps d'exposition est faible. Conscient de la dangerosité de ce bug pour la santé des joueurs, Bungie a d'ores et déjà fait une déclaration officielle sur Twitter :

“Nous avons pris connaissance d'un souci touchant Golgoroth, qui peut produire un son extrêmement fort pendant le raid King's Fall. Il est recommandé de baisser le volume quand on combat Golgoroth, le temps qu'un correctif soit déployé”, a écrit le studio sur l'oiseau bleu.

Vous l'aurez compris donc, on vous conseille vivement de baisser le volume de votre casque si vous vous lancez dans ce raid spécifique de Destiny 2. En tout cas, le temps que le correctif de Bungie soit déployé. Rappelons que Bungie est la propriété de Sony depuis la fin janvier 2022. Le studio a été racheté par la firme nippone pour un montant de 3,2 milliards d'euros.

Source : VideoGamesChronicle