Bouygues Telecom va-t-il vraiment vendre des smartphones reconditionnés Back Market ? Oui, mais…

L'enseigne Back Market va proposer ses smartphones reconditionnés dans les boutiques de l'opérateur Bouygues Telecom. Ce partenariat exclusif cache tout de même une subtilité.

Tout le monde ne peut pas mettre près d'un millier d'euros dans un smartphone. Acheter un smartphone haut de gamme, même en bénéficiant d'offres spéciales, c'est l'assurance de devoir débourser 700 ou 800 € au bas mot. Faut-il pour autant renoncer à l'envie de se procurer un modèle performant ? Absolument pas. La solution est alors de se tourner vers les smartphones reconditionnés, qui ont de plus en plus la cote auprès des français.

Pour en trouver, il n'y a pas énormément de possibilités : direction Internet avec des revendeurs spécialisés comme Back Market. Cette obligation de passer par une plateforme que l'on ne connait pas forcément freine certains acheteurs potentiels. Si vous en faites partie, réjouissez-vous : l'opérateur Bouygues Telecom annonce un partenariat exclusif avec Back Market pour proposer leur mobiles reconditionnés directement en boutique. Attention à bien comprendre ce que cela veut dire cependant.

Back Market s'invite dans les boutiques Bouygues Telecom, avec une subtilité

Spontanément, on imagine que Black Market va envoyer des smartphones dans les boutiques Bouygues Telecom. Ce n'est pas ça. En réalité, un conseiller pourra vous aider à choisir un modèle reconditionné parmi 2 000 références du catalogue de Back Market. Mais il faudra quand même le commander, l'appareil ne sera pas présent physiquement. Dommage pour celles et ceux qui aiment bien voir le produit.

Passer par la boutique a tout de même plusieurs avantages. En plus du conseil, vous bénéficiez des garanties des deux entités. Back Market propose ainsi un retour gratuit sous 30 jours et une garantie commerciale de 12 mois (en plus des garanties légales) et un traitement des demandes de SAV en un jour ouvré. Bouygues Telecom ajoute le prêt gratuit d'un smartphone en cas de panne, ainsi que la possibilité de se rendre en boutique si vous avez une question. De quoi rassurer les indécis. Le partenariat sera effectif d'ici la fin de l'année 2025.