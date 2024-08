Nous avons visité une usine de reconditionnement de smartphones, voilà ce qu’il s’y passe vraiment

Reborn, l’un des spécialistes français du reconditionnement de produits électroniques, a invité Phonandroid pour découvrir toutes les étapes suivies par un smartphone de seconde main avant de revenir en magasin. L’occasion unique de poser toutes les questions… mêmes les plus sensibles.

Le marché du smartphone reconditionné connait un véritable engouement ces dernières années. En 2022, il représente 1 milliard d’euros de chiffres d’affaires. Soit une augmentation de 15 % par rapport à 2021. Plusieurs millions de téléphones reconditionnés sont achetés par les Français chaque année. L’un des sites les plus connus pour se fournir s’appelle Back Market. Il s’agit d’une place de marché qui fait le lien entre vous, le consommateur, et ceux qui reconditionnent les produits, comme Recommerce, par exemple.

Back Market est loin d’être le seul endroit où vous pouvez acheter un smartphone reconditionné. Vous en trouvez également dans les boutiques où vous avez l’habitude d’acheter vos téléphones neufs, comme Boulanger, Darty, Fnac, SFR, Orange ou encore Bouygues Telecom. Mais savez-vous vraiment comment les smartphones d’occasion sont remis en circulation ? D’où viennent-ils ? Quelles sont les étapes d’un reconditionnement ? Quelles réparations éventuelles sont effectuées ?

Pour répondre à ces questions, nous avons rendu visite à Reborn, l’un des spécialistes français du reconditionnement. Dans un atelier situé en bordure de Nice, dans les Alpes-Maritimes, Reborn reconditionne des smartphones (iPhone et Android), des iPad, des Apple Watch et des MacBook. 475 000 téléphones et 200 000 autres produits tech sortent de cette pièce pour être vendus chez deux opérateurs et une dizaine de distributeurs. Et nous voulions vous raconter leur étonnante aventure.

Les smartphones arrivent chez Reborn pour être identifiés

Première étape : arrivée des smartphones dans l’atelier. La provenance des produits est variée. Ils peuvent venir des États-Unis, du Japon, de la Corée du Sud ou d’Europe. L’approvisionnement est généralement fait auprès d’enseignes marchandes ou d’opérateurs. Reborn n’achète pas de lot en provenance de Chine ou de pays où la contrefaçon est trop élevée.

Les téléphones arrivent dans des cartons, chacun dans un sachet en plastique sans boîte ni câble USB. Ce sont essentiellement des iPhone et des Galaxy. Comme ces modèles sont vendus à l’origine sans accessoire, la logistique est donc simplifiée. Donc, si vous devez rapporter votre ancien téléphone pour obtenir un bonus de reprise, soyez rassuré si tous les accessoires d’origine ne sont pas présents ou sont défectueux.

À la sortie du carton, les téléphones sont identifiés par leur numéro de série. Il n’y a pas nécessairement besoin ici d’allumer l’appareil. Reborn vérifie ici si le téléphone n’est pas bloqué par l’opérateur qui l’a vendu en premier, s’il n’a pas été volé par son propriétaire d’origine ou s’il ne fait pas partie d’une flotte d’entreprise. Si l’un d’eux est signalé comme tel, il sera écarté du processus de reconditionnement. Moins de 5 % des smartphones reçus chez Reborn sont refusés.

Puis, les téléphones sont allumés et branchés à un adaptateur pour être chargés jusqu’à 100 %. Si une mise à jour d’iOS ou d’Android est disponible, elle est appliquée dès le départ du circuit. Puis, les smartphones sont entièrement effacés avec un système cryptographique. Cet effacement des données, qui fait l’objet d’une certification spécifique, est irréversible, contrairement au « Retour à la configuration d’usine » qu’Android et iOS proposent aux utilisateurs. Enfin, il est mis dans un carton avec d’autres unités identiques pour être testé.

Les smartphones sont ensuite scrutés minutieusement

Deuxième étape : le banc de test. Les téléphones sont envoyés à des opérateurs humains qui vont passer au crible tous les téléphones ayant passé la première étape. Un opérateur reçoit un lot homogène d’appareil : le même modèle et le même « grade » de qualité pour une seule boîte. Le but est ici d’optimiser le temps.

Chaque poste est pourvu d’un ordinateur muni d’un outil spécifique qui fonctionne avec iOS ou Android. Quand le téléphone est branché, il est reconnu par le système, garantissant un suivi continu durant tout le parcours. Cet outil pilote une quarantaine de tests qui concerne aussi bien les connexions réseau (WiFi, Bluetooth, 4G/5G), les appareils photo ou les composants de l’appareil, notamment la batterie et l’écran.

Si ce sont les mêmes outils utilisés sur un iPhone que sur un smartphone Android, certains tests ne fonctionnent que sur iOS. Très peu de tests ne nécessitent aucune intervention humaine. C’est notamment le cas pour les tests d’écran. Dans certains cas, les constatations de l’opérateur démentiront les résultats des tests automatiques. C’est ce qui justifie la présence de 35 personnes dédiées au reconditionnement, sur les 120 employés de Reborn.

À la fin des tests, un rapport est créé. Si certains défauts sont révélés dans le rapport et confirmés par l’opérateur, le téléphone est marqué avec des stickers. Chaque couleur correspond à un problème différent (écran, batterie, coque). Grâce à ce système, chaque opérateur sait en un clin d’œil quel est le souci, sans avoir à ouvrir le rapport. Si le rapport est bon, le téléphone est envoyé à la troisième étape, le « gradage ». Et sinon ? Il va à l’atelier de réparation.

Reborn répare les smartphones qui le demandent et qui le méritent

Si le téléphone rencontre un problème technique, il est soit renvoyé au fournisseur de Reborn, soit mis de côté pour être réparé. Les problèmes sur lesquels Reborn agit sont essentiellement l’écran et la batterie. Et les conditions de remplacements ne sont pas les mêmes dans les deux cas.

Dans le cas de la batterie, Reborn remplace systématiquement le composant si le taux d’usure est inférieur à 80 %. Cette opération n’est donc pas systématique. Elle concerne entre 15 % et 30 % des produits qui ont passé la première étape. Naturellement, le pourcentage va considérablement varier en fonction de l’âge des produits : il y aura davantage de remplacement parmi les Galaxy S20 que les Galaxy S23, par exemple.

Il existe ensuite plusieurs conditions qui peuvent amener Reborn à changer la batterie d’un téléphone, même si elle a conservé plus de 80 % de sa capacité d’origine. Si le smartphone est esthétiquement très bien conservé, Reborn va changer la batterie si sa capacité ne dépasse pas les 85 %, même si cette dernière dispose encore de 80 % à 84 % de sa capacité. Le but : vendre le produit plus cher en magasin.

Reborn va également remplacer un écran si celui-ci présente un problème d’affichage (pixel mort par exemple) ou s’il y a une rayure trop importante pour être comblée avec du gel. Les pièces détachées sont généralement des pièces « adaptables » (mêmes spécifications techniques que les pièces d’origine, mais produites par un constructeur tiers). Mais il est possible que certaines pièces soient d’origines, mais récupérés de smartphones irréparables. Une fois la réparation effectuée, le téléphone repart sur le banc de test pour recevoir un nouveau rapport et partir au « gradage ».

Chaque smartphone est reluqué sous toutes les coutures

Après avoir été testés et éventuellement réparés, les smartphones passent à l’étape du « gradage ». Le grattage, c’est très simple. Cela consiste à déterminer si l’esthétique du téléphone est assez bonne pour qu’il soit vendu plus ou moins cher. L’opérateur va donc examiner le téléphone : la coque à l’arrière, les tranches sur les côtés et, surtout, l’écran.

Au gradage, l’opérateur est en mesure d’accomplir quelques opérations esthétiques. Il peut notamment appliquer un gel qui comble les microrayures sur un écran qui n’aurait pas nécessité un remplacement. Une fois que l’opérateur a confirmé le grade du produit, il le réinitialise une dernière fois avant de l’envoyer à la dernière étape.

Chez Reborn, il y a deux catégories : le grade A, ou grade « Phoenix » ; et le grade B, appelé aussi grade « B Back » ou grade « éco ». Dans le premier, vous retrouvez les téléphones les mieux conservés. Pas d’accros sur la coque, pas de rayure sur l’écran et une batterie dont la capacité maximale est supérieure à 85 % de l’origine. Dans le second, vous retrouvez les téléphones dont la batterie a conservé entre 80 % et 85 % de sa capacité maximale. De petits défauts sur la coque peuvent apparaitre.

Les téléphones sont préparés pour revenir en boutique

Les smartphones ont été testés, réparés et évalués. Il ne reste plus qu’une seule étape : la remise en boîte. Chaque téléphone est placé dans un emballage avec un câble USB neuf et un petit livret d’instruction. Ils sont ensuite placés dans des cartons où, dans le même carton, vous avez toujours la même référence. Le carton part ensuite dans la zone logistique où il attendra d’être acheté par un revendeur, comme Orange, Boulanger ou Intermarché, pour ne citer que quelques clients.

Car Reborn ne vend pratiquement jamais en direct, sauf quand la société propose ses téléphones sur des marketplaces. Dans certains cas, le distributeur demandera à Reborn d’ajouter une coque de protection avec certains produits de catégorie B, afin de compenser les quelques défauts esthétiques sur la coque.

La garantie pour tous les produits sortis de chez Reborn est de 12 mois si vous achetez le téléphone chez un distributeur, minimum légal depuis février 2024, et de 24 mois si vous passez par un opérateur. Cette garantie ne couvre pas les dommages liés à l’immersion dans l’eau, comme pour les produits neufs, contrairement aux idées reçues. La garantie est donc identique, que le produit ait subi ou non une réparation pendant le processus de reconditionnement.

Entre la fin de la charge complète d’un smartphone à l’étape 1 et sa mise en carton à l’étape 4, le reconditionnement n’a duré qu’une heure, dans le cas où aucune réparation n’aura été nécessaire. Une heure pour tester, évaluer et emballer le téléphone et lui donner une seconde vie. Cette durée ne concerne pas tous les produits high-tech qui passent par cette usine de reconditionnement. Pour certains, c’est plus court. Et pour d’autres, c’est plus long.

Cette visite a été riche d’enseignements. Nous ne manquerons pas de tester le reconditionnement des produits de Reborn, mais aussi ceux de certains concurrents. Rendez-vous donc très bientôt sur Phonandroid.