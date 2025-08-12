Abonné Bouygues Telecom : faites attention si vous recevez ce SMS, c’est une arnaque

Plusieurs clients de Bouygues Telecom commencent à recevoir un SMS en apparence légitime, mais qui est en fait une tentative d'escroquerie. Voici à quoi il ressemble afin que vous puissiez l'identifier.

Inévitable. Après le piratage massif de Bouygues Telecom où l'opérateur s'est fait dérober plus de 6 millions de données clients, c'était une question de temps avant que ces dernières soient utilisées par les cybercriminels. À chaque événement de ce genre, il faut s'attendre au lancement de vaste campagne de phishing par mail ou par SMS.

Il s'est passé la même chose avec Free fin 2024 suite au vol de 19 millions d'informations clients. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre que les premiers messages frauduleux ont été envoyés aux abonnés Bouygues Telecom. Pour le moment, il s'agit d'un SMS relatif à l'installation de la fibre. Un internaute a posté une capture d'écran sur X (Twitter) afin d'alerter un maximum de monde. Voyons ça dans le détail.

Méfiez-vous de ce SMS soi-disant de Bouygues Telecom, c'est une tentative d'escroquerie

Le SMS se lit comme suit : “Il arrive ! Votre technicien, est en route pour votre rendez-vous Bbox fibre. Vous voulez savoir où il est actuellement ? Suivez-le en direct sur votre application Espace client Bouygues Telecom on en cliquant sur url de géolocalisationen cliquant sur“, suivi d'un lien sur lequel, vous l'aurez compris, il ne faut pas cliquer. Heureusement pour les abonnés, le message comporte plusieurs erreurs mettant la puce à l'oreille (virgule en trop, espace manquant, répétition de mot).

Gaffe à tout le monde, les arnaques Bouygues arrivent pic.twitter.com/YIkcuYNOgP — Paulo ///M (@PauloHeaven) August 11, 2025

L'URL aussi est étrange. Elle devrait commencer par bouyguestelecom.fr, pas par bouyguestelecom2.my.site.com, signe que le lien ne renvoie pas vers le bon site. Celui du SMS affiche une page ressemblant à une vraie et vous demandant d'entrer vos identifiants de connexion Bouygues.

Si vous le faites, les cybercriminels les récupéreront directement et pourront s'en servir à des fins frauduleuses. Par exemple procéder à du SIM swapping pour voler votre numéro de téléphone, et in fine votre argent. Comme toujours, si vous connaissez des personnes susceptibles de tomber dans le panneau, n'oubliez pas de les prévenir.