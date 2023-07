Des séries HBO sur Netflix, Zoro.to fait peau neuve, c’est le récap’ de la semaine

Un accord historique entre HBO et Netflix, Zoro.to change de nom et de look, Free propose une nouvelle mise à jour pour toutes ses Freebox, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on vous explique comment profiter de vos programmes en 4K UHD sur myCANAL, mais également la procédure à suivre pour mettre à jour votre Freebox. Alors que l’on sait enfin pourquoi certains propriétaires de Tesla se plaignaient de pics d’accélération involontaires, on vous dit tout de la disparition du plus grand site de streaming pirate au monde, Zoro.to.

MyCANAL : comment regarder vos programmes en 4K UHD ?

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un téléviseur ou d’une box tournant sous le système Android TV, vous serez ravis d’apprendre que vous pouvez désormais profiter de vos programmes sur l’application myCANAL en 4K UHD. La démarche à suivre est simple : rendez-vous sur la page d’accueil de l’application et sélectionnez « 4K UHD » avec votre télécommande.

Lire : Android TV : myCANAL débarque en 4K UHD, voici comment en profiter

Les pics d’accélération involontaires des Tesla enfin expliqués

Alors que Tesla tentait de justifier les pics d’accélération involontaires de ses véhicules en déclarant qu’il s’agissait d’erreurs d’origine humaine, il s’agirait finalement bien d’un problème technique. En effet, un document remis à l’Office of Defects Investigations explique que ces pics d’accélérations soudaines pourraient être causés par une défaillance électrique sur les systèmes 12VDC des véhicules.

Lire : Tesla : on sait pourquoi certaines voitures accélèrent toutes seules, et la solution est simple

Certaines séries HBO débarquent sur Netflix

Le nouvel accord de licence entre Warner Bros Television, Netflix et HBO devrait réjouir les abonnés à la plateforme. En effet, Deadline rapporte que plusieurs séries classiques de HBO pourraient bientôt débarquer sur Netflix. Parmi elles, Deadline évoque Six Feet Under, The Pacific, Band of Brothers ou encore True Blood. Aux États-Unis, la série Insecure est d’ores-et-déjà disponible sur la plateforme de streaming.

Lire : Netflix accueille certaines séries HBO sur sa plateforme après un accord historique

Découvrez comment mettre à jour votre Freebox

Free tente d’améliorer l’expérience de ses utilisateurs avec une nouvelle mise à jour corrective, destinée à toutes les générations de modem. Pour installer la mise à jour, il vous suffit de redémarrer votre Freebox. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour connaître la procédure, afin de notamment profiter de meilleures performances du WiFi.

Lire : Freebox Pop, Delta : Free déploie une mise à jour, voici comment l’installer

Zoro.to disparait et revient sous le nom de Aniwatch.to

Zoro.to n’existe plus… Ou du moins plus sous cette identité. En effet, le plus gros site de streaming pirate a disparu, au profit d’un autre portail, baptisé Aniwatch.to. Nouveau nom de domaine, nouveau design, mais comme le précise l’un des représentants de la plateforme, « […]toutes les données resteront les mêmes ». Les abonnés au service pirate n’ont donc pas à s’inquiéter, et devront juste s’habituer à la nouvelle interface.

Lire : Le plus grand site de streaming pirate change de nom et de propriétaires, mais garde ses abonnés

Nos tests de la semaine

Peugeot E-2008 (2023) : la nouvelle génération est trop chère

Si l’on reconnait que Peugeot a apporté quelques améliorations à la partie électrique, rien ne justifie que la 2-2008 (2023) soit si chère. C’est une voiture élégante, confortable, et agréable à conduire, mais la puissance de charge DC est limitée et le pompage est parfois trop lent.

Lire : Essai Peugeot E-2008 (2023) : pour quelques chevaux et kilomètres de plus

Realme C55 : un smartphone d’entrée de gamme qui ne fait pas d’étincelle

Si vous cherchez un joli smartphone à moins de 200 euros, doté d’une bonne autonomie et d’un grand écran, le Realme C55 pourrait vous séduire. Attention, ce sont ses seules réelles qualités. En effet, la puissance de son processeur est très faible, la qualité des photos est médiocre et l'on regrette l’absence de certification d’étanchéité.

Lire : Test Realme C55 : petits prix, petites performances