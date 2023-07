Freebox Pop, Delta : Free déploie une mise à jour, voici comment l’installer

Free annonce la mise à disposition d’une nouvelle mise à jour pour les Freebox. Celle-ci concerne toutes les générations de modem, depuis la Revolution jusqu’à la Pop, en passant par la Delta. Cette mise à jour est corrective et non fonctionnelle. Elle a pour but d’améliorer l’expérience des utilisateurs. Elle suit de nombreuses mises à jour d’OQEE déployées ces derniers mois sur les Freebox.

Free n’est pas avare de mise à jour. Il ne se passe pas un mois sans déploiement d’une nouvelle version des firmwares pour les Freebox. Que ce soit pour la partie serveur ou la partie « player ». Bien sûr, toutes les mises à jour ne sont pas aussi importantes pour les utilisateurs. Certaines apportent de nouvelles fonctionnalités, tandis que d’autres ne font qu’améliorer l’expérience existante ou corrigent des incompatibilités.

Ces derniers mois, Free s’est concentré sur l’amélioration d’OQEE TV, l’application télé et ciné de l’opérateur. Il faut dire que l’arrivée d’OQEE sur les navigateurs web, les tablettes et les smartphones a donné beaucoup de travail aux développeurs de Free. Plusieurs versions ont été déployées courant juin. Les Freebox players ont également profité de mises à jour correctives pour améliorer les performances de leur application native.

Free déploie une mise à jour corrective pour les toutes les Freebox

Aujourd’hui, Free varie les plaisirs et s’intéresse aux Freebox. L’opérateur annonce l’arrivée d’une nouvelle mise à jour pour la partie serveur de toutes les Freebox. La Freebox Pop, la Delta, la Revolution, la One et la Mini. Pas de jaloux. La version du firmware est numérotée 4.7.7. Cette mise à jour est corrective. Il n’y a aucune nouvelle fonction. Elle améliore les performances du WiFi de la Freebox Pop et elle comble une faille de sécurité de Freebox OS. Rappelons que la dernière version du firmware des serveurs des Freebox date de mai 2023 (et la précédente de mars).

Pour installer cette mise à jour, la procédure est toujours aussi simple : il suffit de redémarrer la Freebox. Pour se faire, vous avez quatre options :

Débrancher la prise USB qui alimente le serveur (solution un peu brutale, soyons honnêtes) et la rebrancher

Sélectionner « redémarrer Freebox » dans le menu accessible en façade du modem

Ouvrir Freebox OS depuis un navigateur web et sélectionner redémarrer Freebox dans le menu « F » (en bas à gauche de l'interface). Attention, vous devez être connecté au réseau WiFi de votre Freebox pour cette méthode. Rendez-vous dans notre article complet sur Freebox OS pour tout savoir sur cet outil.

Ouvrir l'application Freebox sur Android / iOS, sélectionnez le serveur de la Freebox et tapotez « redémarrer le serveur »

Pendant la séquence de démarrage, la Freebox se connecte aux serveurs de mise à jour et rapatrie le fichier de mise à jour. Après vérification de sa cohérence (pour éviter les erreurs), le fichier est alors installé sur la mémoire de la Freebox. Elle redémarre ensuite. Si aucune autre mise à jour n’est disponible, la Freebox va finaliser son initialisation. Notez que vous devrez peut-être redémarrer aussi le « player » de votre Freebox, ainsi que les répéteurs Pop.