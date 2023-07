Le mystère des Tesla qui accélèrent toutes seules enfin réglé, Edge installe une extension agaçante, le récap’

Des conducteurs auraient trouvé le vrai problème derrière les Tesla qui accélèrent toutes seules, Edge a une fâcheuse tendance à installer automatiquement une extension Chrome, il va falloir dépenser des milliards d’euros pour protéger le réseau fibre… bienvenue dans le récap' de la veille !

Pour terminer la semaine, nous avons d’abord évoqué Tesla et ses problèmes d’accélération fantôme, dont la cause est potentiellement toute simple. Il a aussi été question d’Edge et d’une extension mystérieuse qui s’installe automatiquement. Enfin, la fibre fait encore et toujours, cette fois-ci pour le chantier de protection du réseau qui risque de coûter une sacrée somme.

Voici pourquoi les voitures de Tesla accélèrent toutes seules

Tesla a longtemps argué que les (nombreux) conducteurs victimes du problème d’accélération fantôme étaient fautifs dans chacun des cas. Surprise, il semblerait que le problème se situe ailleurs. En effet, il se pourrait que le souci trouve son origine dans un simple court-circuit, qui envoie des décharges non contrôlées aux commandes du véhicule.

À lire — Tesla : on sait pourquoi certaines voitures accélèrent toutes seules, et la solution est simple

Edge tient absolument à ce que vous installiez cette extension

Google Docs Offline : vous avez peut-être vu apparaître mystérieusement cette extension depuis la mise à jour 114.0.1823.58 de Microsoft Edge. Vous n’êtes pas seuls, puisque de nombreux utilisateurs rapportent voir l’extension sur le navigateur sans l’avoir téléchargée par eux-mêmes. Fort heureusement, celle-ci ne cause aucun réel souci sur le fonctionnement du logiciel et peut être facilement facilement supprimée. On vous explique comment dans l’article ci-dessous.

À lire — Microsoft Edge installe inexplicablement cette extension, voici comment s’en débarrasser

L’entretien du réseau fibre va coûter très, très cher

Entre 7 et 17 milliards d’euros. Voici combien pourraient coûter les chantiers de protection du réseau fibre en France, dont les infrastructures sont de plus en vulnérables aux conditions climatiques changeantes. Plusieurs scénarios, plus ou moins onéreux, ont été évoqués pour mener à bien ce projet. Une chose est sûre néanmoins : ce ne sera pas l’État qui règlera la facture.

À lire — Fibre optique : il va falloir dépenser des milliards d’euros pour protéger les câbles contre la casse