Android TV : myCANAL débarque en 4K UHD, voici comment en profiter

Avis aux possesseurs d'une box ou d'un téléviseur fonctionnant sous le système Android TV ! Depuis le début du mois de juillet 2023, il est possible de profiter des contenus de l'application myCANAL en 4K UHD. Au programme : du cinéma, des séries, des documentaires et bien d'autres encore.

“La rubrique (4K UHD, ndlr) était manquante sur Android TV (présente sur tous les autres supports). Nos équipes ont donc corrigé cette anomalie”, a annoncé l'assistance Canal le mardi 4 juillet 2023 sur les réseaux sociaux.

Plus de trois ans après l'arrivée du Full HD sur Android et Android TV, les contenus en 4K UHD débarquent enfin sur l'application myCANAL via les box et les téléviseurs tournant sous le système Android TV de Google. D'après nos constatations, le déploiement de cette rubrique a été effectué sur la version 5.21.0 de myCANAL. Dans une autre réponse, l'assistance Canal informe que “les contenus 4K étaient bien présents avant, mais n'avaient pas une rubrique dédiée sur ce support”. En revanche, l'accès aux contenus 4K n'est, pour le moment, pas disponible sur un Chromecast. Mais nul doute que la fonctionnalité arrivera d'ici quelques jours, pendant la période estivale.

Quels sont les programmes myCANAL disponibles en 4K UHD depuis Android TV ?

Ainsi, les clients titulaires d'un abonnement Canal+ pourront voir ou revoir les programmes du moment avec une définition de 3840 x 2160 pixels et ce, directement depuis la page d'accueil de l'app du groupe Canal+.

En sélectionnant “4K UHD” avec la télécommande, les utilisateurs auront le choix parmi quatre sous-catégories qui sont : Tous, Cinéma, Séries et Autre.

Dans “Cinéma”, les fans de 7e art auront le privilège de regarder des films comme Avatar : La voie de l'eau et Top Gun : Maverick. Pour rappel, le groupe Canal propose ces longs-métrages seulement 6 mois après leur sortie en salle.

Dans “Séries”, les abonnés découvriront les créations originales de Canal+, des productions Showtime, mais également les contenus exclusifs d'Apple TV+ qui ont récemment rejoint le catalogue de la fameuse chaîne cryptée. On retrouvera notamment B.R.I, Gangs of London, Ted Lasso ou bien encore Silo, dont le premier épisode a été diffusé dernièrement sur Twitter.

Enfin, la sous-catégorie “Autre” concerne divers programmes tels que des documentaires, des one-man-shows, des concerts et des spectacles.