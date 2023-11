Cet immense trou noir date de la création de l’univers et expliquerait ses mystères

Des scientifiques ont pu observer un trou noir formé peu de temps après le Big Bang. Non seulement c'est le plus vieux et le plus lointain jamais repéré, mais il pourrait en plus être la clé pour comprendre la formation de ces masses.



L'espace est rempli de phénomènes fascinants, comme des planètes qui entrent en collision. Impossible également de ne pas citer les fameux trous noirs, ces objets célestes tellement compacts que la force gravitationnelle qui en émane empêche la matière et les rayonnements de s'en échapper. Grâce aux différents télescopes pointés vers le ciel, les scientifiques ont pu en observer plusieurs au fil des ans. Mais comme celui qui vient d'être découvert, jamais. Il s'agit ni plus ni moins du plus lointain et du plus vieux trou noir repéré à ce jour.

Il se trouve dans une galaxie située à 13,2 milliards d'années lumière de la Terre. À cette distance, on estime que l'univers n'a que 3 % de son âge actuel. Le trou noir dont il est question se serait donc formé “seulement” 470 millions d'années après le Big Bang. Repéré un phénomène aussi jeune permettrait de comprendre comment certains trous noirs supermassifs peuvent atteindre des masses colossales. Est-ce qu'ils proviennent directement de l'effondrement de nuages de gaz massifs, pour atteindre une masse comprise entre 10 000 et 100 000 fois celle du soleil ? Ou est-ce qu'ils se forment suite à l'explosion des premières étoiles, pour des trous noirs pesant entre 10 et 100 soleils ?

Un trou noir presque aussi vieux que l'univers a été observé

Comme l'explique Andy Goulding, l'un des chercheurs à l'origine de la découverte, “il y a des limites physiques à la vitesse de croissance d'un trou noir une fois qu'il est formé, mais ceux qui naissent plus massifs ont une longueur d'avance. C'est comme planter un arbuste, il prend moins de temps à devenir un arbre que si vous partez juste d'une graine”. D'après les estimations, la masse du trou noire repéré est au moins équivalente à 10 millions de soleil, mais pourrait monter jusqu'à 100 millions de fois.

Les observations coïncident avec ce que Priyamvada Natarajan de l'Université de Yale avait théorisé en 2017 sous l’appellation “trou noir surdimensionné”. Il pourrait bien s'agir de la première fois qu'on en observe un. Il pèse presque aussi lourd que les étoiles qui composent sa galaxie. Ceux qui se trouvent plus prêts de nous sont beaucoup plus légers. À partir de la découverte, les scientifiques veulent maintenant se faire une idée plus précise de l'univers tel qu'il existait à ses débuts.

Source : NASA