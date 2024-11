Regardez comment la fusée Starship va faire atterrir les astronautes sur la Lune

La NASA et SpaceX dévoilent en images comment une version modifiée de la fusée Starship va s'y prendre pour faire atterrir les astronautes sur la Lune. Voici à quoi va ressembler la manœuvre.



L'Homme est prêt à (re)conquérir la Lune. La dernière fois qu'il a foulé le sol du satellite naturel de la Terre, c'était en 1972 avec Apollo 17. Depuis, aucune nouvelle trace de pas n'est venue marquer son relief. La NASA veut y remédier via sa mission Artemis, lancée en 2022. D'abord, Artemis 1 s'est contentée d'un vol d'essai sans équipage. Vient ensuite Artemis 2. Initialement prévu en 2024, le survol de la Lune avec quatre astronautes à bord est finalement repoussé à septembre 2025.

Si tout se passe bien, ce sera au tour d'Artemis 3 de partir après et cette fois-ci, les personnes à bord du vaisseau atterriront bel et bien sur l'astre visé. Mais comment est-ce que cela va se passer concrètement ? On sait que c'est une version modifiée de la fusée Starship de SpaceX, appelée Human Landing System (HLS) qui s'en chargera. Désormais, il est possible de se faire une idée précise du processus grâce aux images mises en ligne par la NASA et l'agence spatiale d'Elon Musk.

Voici en images comment Starship fera atterrir des astronautes sur la Lune

Sur le rendu servant d'illustration principale à cet article, on peut voir le HLS (en blanc) amarré à la fusée Starship “classique” (en noir). Cette manœuvre servira à transmettre du carburant à l’atterrisseur lunaire dans la mesure où, chargé de lourds équipements, il en consommera beaucoup pour quitter la Terre.

Ensuite, une fois en orbite autour de la Lune, c'est au tour du vaisseau Orion de venir s'accrocher en haut du HLS. Le but est simple : faire passer les astronautes présents à bord d'Orion dans l'engin de SpaceX. Ce dernier partira en effet sans personne à l'intérieur.

Le HLS se rapprochera alors de la Lune avant de se redresser à la verticale pour entamer la procédure d'alunissage. Le rendu ci-dessous montre l'appareil en train de freiner. On peut voir que deux de ses six moteurs Raptor sont allumés pour ralentir la descente.

Tout s'est bien déroulé, il est temps de sortir. Mais pas question de sauter du haut de la fusée en espérant que la différence de gravité amortira la chute. Les astronautes utiliseront un ascenseur lunaire mis au point par la NASA. Cette cage en métal suivra un rail fixé sur l'un des côtés du HLS.

Notez que les deux explorateurs sont revêtus de la combinaison AxEMU, pour Axiom Extravehicular Mobility Unit. Élaborée en partenariat avec Prada, célèbre marque de prêt-à-porter de luxe, elle est spécifiquement conçue pour résister aux rigueurs du pôle sud de la Lune, plus froid que l'équateur où ont atterri les missions Apollo.

Sauf imprévu, la mission Artemis 3 sera lancée en septembre 2026. Son report est dû à plusieurs soucis lors du développement de pièces cruciales, par exemple le bouclier thermique d'Orion. Les déboires de SpaceX ont également participé au retard. L'entreprise a réussi à faire revenir sa fusée Starship en un seul morceau en avril dernier seulement. C'était la condition sine qua non pour envisager de se rendre sur la Lune. Espérons qu'aucune avarie ne viendra perturber de nouveau le calendrier.