Des nouvelles du Galaxy Z Flip 6, une nouvelle fonction rejoint le Bloc-notes de Windows, c’est le récap’ de la semaine

Le Galaxy Z Flip 6 arrive en France le 24 juillet, Windows ajoute deux fonctionnalités à son Bloc-notes, la fonction Live Translate devrait bientôt s’étendre aux appels vocaux, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on vous dit tout ce que l’on sait du Galaxy Z Flip 6 de Samsung et sur la nouvelle fonctionnalité essentielle du Bloc-notes de Windows. Alors que l’application WhatsApp pourrait bientôt intégrer la fonction Live Translate de Samsung, Free annonce la fin de l’accès gratuit à Prime Video dès le 9 août. Un homme écope d'une amende très salée après avoir vendu des boitiers IPTV clé en main.

Windows : le Bloc-notes reçoit enfin une fonctionnalité essentielle

41 après son lancement, le Bloc-notes de Windows peut enfin se vanter de proposer une fonctionnalité de correction orthographique activée par défaut. Si votre texte comporte une erreur, une petite vague rouge viendra désormais souligner le mot mal orthographié, comme c’est le cas dans d’autres logiciels de traitement de texte. Si vous souhaitez vous passer de la correction automatique, vous pouvez choisir de configurer ou désactiver cette option.

Des publicités sur Prime Video pour tous, mêmes les abonnés Free

Mauvaise nouvelle pour les nouveaux abonnés à la Freebox Ultra qui profitaient jusqu’à présent de leur abonnement à Prime Video sans avoir à supporter les publicités, la fin de l’offre de Free touche à sa fin. En effet, l’opérateur a commencé à avertir ses abonnés par mail que les réclames seront de retour dès le 9 août. Pour se débarrasser des pubs entre les programmes, il faudra désormais payer comme tout le monde le supplément de 1,99€ par mois.

Les langues ne seront bientôt plus un problème pour WhatsApp

@UniverseIce vient de dévoiler que l’application WhatsApp pourrait être l’une des premières à profiter de la fonction Live Translate de la suite Galaxy AI de Samsung. Selon d’autres leakers, Telegram, Google Meet ou encore Facebook Messenger pourraient également intégrer cet outil de traduction révolutionnaire. Les fans de la marque se réjouissent d’avance et d’autres utilisateurs intéressés par une traduction en temps réel des messages texte et des appels pourraient être tenter de s’offrir un smartphone Samsung.

Que sait-on du Galaxy Z Flip 6 ?

C’est officiel, le Galaxy Z Flip 6 sera disponible en France dès le 24 juillet à partir de 1199 euros. Samsung promet un nouveau pliable encore plus puissant grâce à son processeur nouvelle génération Snapdragon 8 Gen 3. Deux bonnes nouvelles, vous pourrez parfaitement utiliser votre smartphone en plein soleil grâce à la luminosité maximale de 2600 nits de l’écran interne, et la partie photo de l’appareil a été largement améliorée. Ce nouveau modèle s’accompagne également d’une plus grosse batterie et les nouvelles fonctionnalités boostées par l’intelligence artificielle Galaxy AI sont intéressantes.

Vendre des boitiers IPTV reste une activité à risque…

Comme pourrait le confirmer Marcelino Padilla et Danny Contreras, deux américains qui géraient un trafic de vente de box IPTV intégrant quasiment tous les services de streaming. Le premier homme, qui utilisait son nom Padilla sur Facebook pour trouver ses clients, a été sommé de verser 2 500$ par boîtier vendu aux diffuseurs DISH Network et Sling TV, soit 10 fois plus que les bénéfices récoltés par le trafic lui-même.

Nos tests de la semaine

Roborock S8 MaxV Ultra : un des meilleurs robots-aspirateurs du marché pour les gros budgets

Si vous avez le portefeuille pour et que vous êtes à la recherche d’un robot-aspirateur efficace, le Roborock S8 MaxV Ultra est l’un des meilleurs sur le marché. Sa puissance d’aspiration est impressionnante, sa navigation et sa gestion des obstacles sont parfaites, son application est riche, le nettoyage et le lavage sont impeccables. On adore également sa station ultra-complète et son autonomie solide. Quelques petites fonctions pourraient disparaitre et l’assistant vocal est parfois contraignant, mais le Roborock S8 MaxV Ultra reste un champion, à condition d’avoir 1500 à dépenser pour s’offrir le meilleur.

Galaxy Buds3 Pro : des concurrents très sérieux pour les AirPods Pro

Pour 250 euros, Samsung propose des écouteurs true wireless particulièrement qualitatifs. On adore le nouveau design, la superbe qualité sonore, l’excellent ANC et la très bonne autonomie des Galaxy Buds3 Pro. Ce sont des écouteurs confortables et leur mode son environnement est actuellement le meilleur du marché. L’ANC adaptatif est toutefois encore perfectible et il est parfois difficile de ranger rapidement les écouteurs dans leur boîtier.

Asus Chromebook Plus CX34 : un ordinateur IA au bon rapport qualité/prix

Pour moins de 500 euros, vous accédez ici à un ordinateur qui mise beaucoup sur l’intelligence artificielle avec de nombreuses fonctionnalités IA intéressantes. Lors de notre test, nous avons été séduits par le design original du Chromebook Plus CX34, sa large connectique, et la fluidité du système d’exploitation Chrome OS, même s’il est vite limité. Nous avons toutefois été déçus par la qualité du clavier.

Dacia Spring 2024 : une nouvelle version séduisante mais qui peine face à la Citroën ë-C3

Si cette nouvelle version séduit grâce à son équipement plus riche et sa consommation contenue, elle peine à égaliser sa concurrente directe sur le marché des mini SUV d’entrée de gamme, la Citroën ë-C3. On apprécie les efforts de Dacia, même si l’autonomie est encore largement perfectible, tout comme la puissance de recharge et le comportement routier.

