Abonné Free, attendez-vous à recevoir un mail qui ne va pas vous plaire

L'opérateur Free est en train d'envoyer un mail une partie de ses abonnés. À l'intérieur, ces derniers trouveront une mauvaise nouvelle qui risque fort de leur faire grincer des dents.

Si vous avez craqué pour la dernière box de Free, la Freebox Ultra, il est probable que vous ayez profité de l'offre tout-en-un réunissant des abonnements à Netflix, Disney+, Canal+, Amazon Prime, ou encore Universal+. Il faut dire qu'avec la promotion offerte la première année, l'abonnement revient à 49,99 €/mois. Un tarif qui le rend intéressant pour les amateurs de films en séries en streaming, même si obtenir la meilleure qualité possible vous demande de rajouter quelques dizaines d'euros au final.

Histoire de marquer le coup, l'opérateur n'a pas manqué de faire des petits cadeaux aux abonnés. C'est ainsi qu'à l'arrivée des publicités dans Prime Video, ces derniers ont reçu un mail de Free leur annonçant qu'ils bénéficiaient d'un sursis, soit une période pendant laquelle ils ne verraient aucune coupures pub sur la plateforme d'Amazon malgré leur entrée en vigueur. Les personnes concernées sont en train de recevoir un nouveau courriel à ce sujet, mais cette fois-ci il est moins agréable à lire.

Free annonce une mauvaise nouvelle à certains de ses abonnés

Le message dit ceci : “En tant que membre fidèle d'Amazon Prime disposant d'un abonnement Freebox, vous bénéficiez exceptionnellement depuis le 09 avril d'une expérience Prime Video sans publicité. Nous vous informons qu'à compter du 09 aout cette offre prendra fin, et votre service Prime Video inclura désormais de la publicité en quantité limitée“. À partir de la date de publication de cet article, il vous reste donc un mois avant la date fatidique.

Pour vous débarrasser des pubs, il faudra passer à la caisse, comme tout le monde : “[…] vous pourrez à compter de cette même date vous rendre sur primevideo.com, rubrique Compte et paramètres > Mon compte et prendre l'option sans publicité à 1,99€/mois“. Si vous faites le choix de supporter les réclames et donc de ne pas payer de supplément, votre facture mensuelle ne bougera pas. Free rappelle que “[…] le prix de votre abonnement Freebox reste inchangé et toujours sans engagement”.

Source : Univers Freebox