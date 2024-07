WhatsApp : vos appels seront bientôt traduits automatiquement si vous possédez ces smartphones

Galaxy AI de Samsung pourrait bientôt apporter ses impressionnantes capacités de traduction en temps réel à WhatsApp. D’abord évoqué lors du lancement du Galaxy S24, cette fonctionnalité serait sur le point de sortir pour faire tomber les barrières linguistiques pour des millions d'utilisateurs dans le monde entier.

D'après une information récente fournie par @UniverseIce, WhatsApp devrait être l'une des premières applications tierces à intégrer la fonction Live Translate de Samsung. Bien qu'aucun calendrier précis n'ait été fourni, la nouvelle a déjà suscité l'enthousiasme des fans de la marque sur X.

Live Translate, l'une des fonctions phares de la suite Galaxy AI de Samsung, offre actuellement une traduction en temps réel des appels et des messages texte dans les applications natives de Samsung, mais également sur WhatsApp. Elle prend en charge un nombre impressionnant de 13 langues, transformant ainsi votre smartphone en interprète de poche. Bientôt, la fonction devrait donc être étendue aux appels vocaux, pour traduire instantanément votre voix.

WhatsApp pourra traduire votre conversation grâce à Galaxy AI

Samsung a déjà laissé entendre qu'elle prévoyait d'étendre Live Translate à d'autres applications tierces, tout en restant discrète sur les détails. Les leakers spéculent que d'autres applications populaires de VoIP et de messagerie comme Facebook Messenger, Google Meet, Telegram et Viber pourraient être les prochaines à bénéficier de cette mise à jour alimentée par l'IA, mais il faudra attendre la confirmation officielle de Samsung.

Imaginez que vous discutiez avec un ami à l'étranger, que vous parliez chacun dans votre langue maternelle et que vous vous compreniez parfaitement : c'est la promesse de cette technologie. Alors que des entreprises comme Apple et Google multiplient leurs offres en matière d'IA, Samsung est manifestement déterminée à rester à la pointe du progrès. L'extension des fonctionnalités Galaxy AI aux applications tierces pourrait inciter de nombreux consommateurs à opter pour des smartphones Samsung haut de gamme.

Il convient de noter que Samsung a déjà étendu certaines fonctionnalités de Galaxy AI à des modèles plus anciens grâce à la mise à jour One UI 6.1. Des appareils comme les séries S23 et S22, ainsi que certains pliables et tablettes, peuvent désormais accéder à ces outils alimentés par l'IA. On en saura probablement plus lors du prochain événement Galaxy Unpacked de Samsung, le 10 juillet.