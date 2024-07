Test Asus Chromebook Plus CX34 : un ordinateur IA pas comme les autres

Est-il temps de craquer pour un Chromebook ? L’Asus Chromebook Plus CX34, grand allié de Google, fait tout pour. Pour ça, il mise sur la même chose que tout le monde : l'intelligence artificielle. Nous avons pu le tester et voici notre verdict.

Les Chromebook ont bien évolué au fil des ans. D’abord grande figure de proue de l’avenir du cloud computing, ils sont aujourd’hui surtout vu comme un outil d’écoliers aux États-unis, et peinent encore à trouver leur véritable souffle en Europe et en France. Avec le label Chromebook Plus, Google tente d’ouvrir une nouvelle page pour ses ordinateurs en remettant en avant leurs fonctionnalités tout en calant gentiment le mode “IA” à la mode çà et là.

L’Asus Chromebook Plus CX34 est l'un de ces Chromebook IA et il est grand temps de voir ce qu'il a dans le ventre.

Prix et disponibilité

L’Asus Chromebook Plus CX34 est d’ores et déjà disponible en France. La configuration que nous testons est celle vendue exclusivement chez Boulanger, à savoir équipée d’un Intel Core i3-1215U, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le tout en pack avec une souris et un étui de transport pour le prix de 499 euros.

Autrement, il est possible de se contenter de 128 Go de stockage pour tomber à un prix de 449 euros. Et si vous souhaitez plus de puissance, vous pouvez toujours accéder à la configuration i5 avec 512 Go de stockage pour 699 euros, exclusivement sur Amazon.

Fiche Technique

Oui, nous sommes face à un Chromebook propulsé par un Intel Core relativement récent. Nous disons bien relativement, puisque le 1215U est tout de même d’une ancienne génération, d’il y a deux ans en date du test. Mais comme les SoC Intel n’ont pas forcément drastiquement évolué sur cette période, il reste malgré tout un très bon SoC.

Asus Chromebook Plus CX34 Ecran 14 pouces

1920 x 1080 (16:9)

IPS LCD

60 Hz

Dimensions 32,64 x 21,43 x 1,87 cm Poids 1,46 kg CPU Intel Core i3-1215U GPU GPU Intel UHD RAM 8 Go LPDDR5 Stockage Stockage 128 Go UFS Connectique 2x USB-C 3.2

2x USB A 3.2

1x HDMI 1.4

1x jack



Tout le cœur de ce nouveau programme Chromebook Plus est justement de forcer les constructeurs à voir au-delà de l’entrée de gamme. Avec un Core i3 12e génération, si noble soit-il, nous sommes bien loin des vieillissants Pentium utilisés jusque là, mais aussi des Intel Core Ultra boostés à l’intelligence artificielle des temps modernes. 8 Go de RAM peut choquer de prime abord, mais sous Chrome OS, il s’agit déjà d’un très bon pool de RAM ; le système ne consomme que très peu.

Design

S’il y a bien une chose qu’il faut admettre, c’est que cet Asus Chromebook Plus CX3402 est loin de paraître aussi “cheap” que ses prédécesseurs. Nous sommes pourtant toujours sur un châssis plastique, généralement plus épais que la majorité des ordinateurs portables disponibles à ce jour, qui ne devrait pas forcément nous faire briller les yeux. Et pourtant, pourtant… Il a du style. Il a du chien. On sent tout simplement qu’ici, le constructeur s’est posé quelques questions sur son design plutôt que de recycler un châssis très basique et neutre pour composer un nouvel ordinateur portable à moindre coût.

Rien ne le dévoile plus que la coque supérieure protégeant l’écran, qui est non seulement bien épaisse, mais aussi traitée avec un effet moucheté, comme marbré, du plus bel effet. Plastique, oui, mais terriblement résistant : la certification US MIL-STD 810H est là, mais nous étions loin d’en douter en prenant la machine en main. Sobriété, élégance, mais un style plus clair que la norme qui lui permet de sortir du lot : c’est la force esthétique de ce Chromebook Plus CX34.

À l’ouverture, c’est un peu plus… contrasté. Du côté positif des choses, on profite d’un large pavé tactile en plastique qui est bien réussi, avec une glisse correcte et un clic solide. À l’usage quotidien, aucun problème. Maintenant, les touches du clavier elles-mêmes sont faites d’un plastique très bas de gamme, et les switchs sont extrêmement mous. La configuration rappelle bien là l’histoire d’Asus dans ce qu’elle n’a pas forcément de meilleur, à l’époque où ses PC portables étaient moins bien construits qu’actuellement. Retour en arrière, certes, mais la stabilité est au moins présente et le niveau de qualité reste acceptable pour le milieu Chromebook.

La connectique elle-même est aussi une bonne surprise. Nous profitons ici d’un port USB C 3.2 Gen 1 à gauche, et d’un second à droite, ces derniers servant aussi pour la charge. Et puis, toujours à droite, la grande succession : un HDMI 1.4, deux ports USB A 3.2 et un port jack. Large choix pour un ordinateur portable de sa catégorie : on applaudit l’Asus Chromebook Plus CX34 pour cela.

Maintenant, les bordures de l’écran sont certes relativement sveltes par rapport au milieu Chromebook commun, mais nous sommes toujours sur de larges bordures. Au moins, la webcam dispose d’un interrupteur physique, et le tout est bien plus acceptable que les propositions d’entrée de gamme. Le problème est ailleurs.

Ecran

Le Chromebook Plus CX34 que nous testons profite d’une dalle 14 pouces supportant une définition en Full HD au traditionnel ratio 16:9. Cette dernière est traitée anti-reflet et est tactile. En annonçant tout de suite une couverture de seulement 45% de l’espace NTSC, Asus fait patte blanche et annonce la couleur. Ou plutôt, son absence.

Sous notre sonde, nous pouvons déjà voir que celui-ci ne couvre que 54% de l’espace sRGB pour 37,4% de l’espace DCI-P3, ce qui est bien triste à observer en 2024 qu’importe la gamme de l’appareil. Tout cela ne s’améliore pas ensuite : que 264 cd/m² de luminosité maximale pour un ordinateur portable, c’est abyssal, avec un taux de contraste assez triste de 901:1 pour une température de couleurs de 6915K un brin froide.

Vous l’avez déjà deviné : impossible de faire une bonne calibration. Nous nous retrouvons avec un Delta E00 moyen de 5,47 très mauvais, avec un écart maximal immense de 27,72 sur les tons bleus. Même à l’œil, on peut reconnaître comme les couleurs sont ternes sur cet écran, et comme il manque cruellement de luminosité. Un trait que l’on avait déjà l’habitude de voir sur les Chromebook d’entrée de gamme, et qui ont participé à leur manque de visibilité au fil des ans. Dommage de ne pas avoir fait plus d’effort sur ce point.

Performances

Et oui : nous sommes un SoC de 12e génération d’Intel pour un Chromebook, ce qui est en soi une belle avancée. L’Intel Core i3-1215U que nous testons ici est tout de même un SoC respectable à 6 cœurs (2 performances, 4 efficients) et 8 threads pouvant turbo jusqu’à 4,4 GHz, ça n’est pas rien ! Il est ici couplé à 8 Go de RAM LPDDR5, largement suffisant pour un OS très léger comme Chrome OS, et 256 Go de RAM en UFS 4.0, donc tout de même bien plus lent que le PCI Express.

Sous Geekbench 6, on retrouve donc des scores de 5117 points en multi core pour 1764 points en single core, un score très honnête pour cette configuration et bien plus complet que les anciens modèles Chromebook dits classiques. Nous avons même une partie graphique convaincante à 8174 points sous Vulkan, qui est très largement devant encore une fois… par rapport au passé de la plateforme. En date, elle reste bien moins performante que les PC Windows, vendus plus chers ceci étant.

L’idée de cette partie performance, c’est qu’elle n’est pas particulièrement parlante et ne peut pas vraiment l’être non plus. Pourquoi ? Parce que Chrome OS joue son propre jeu au sein du milieu des PC portables, en étant un système d’exploitation qui se place à la frontière entre l’ordinateur portable et la tablette. Et à ce titre, les comparaisons sont quelques peu inutiles avec le reste des plateformes, puisque la puissance est moins une priorité que la fluidité. Et sur ce point, l’Asus Chromebook Plus CX34 est inattaquable : il est fluide comme jamais.

Même côté refroidissement, il n’y a pas grand-chose à dire. A quel moment cet ordinateur Asus aurait le moins besoin d’activer son ventilateur, alors que l’OS lui-même sort trop rarement des tâches intensives ? Nous n’avons pu que le constater être froid et silencieux, avec un SoC qui reste tranquillement aux alentours des 35°C à l’usage. Pépère. Presque endormi.

Sur l’autonomie, nous avons le droit à une batterie de 50 Wh, qui se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation en USB-C de 45W fourni. Notez que n’importe quel chargeur de la norme Power Delivery suffira. Et à l’usage, nous pouvons compter sur elle pour entre 9 et 10 heures d’usage bureautique sans le moindre problème, un bon score qui perd rapidement de sa superbe face à l’avènement des MacBook Apple M et des Windows Copilot+.

Logiciel

Tout se joue donc sur l’expérience logicielle. Et sur ce point, il faut rappeler à beaucoup que Chrome OS n’est pas le système d’exploitation dont ils se rappellent. Bien au contraire. Aujourd’hui, travailler hors ligne sur ce système n’a jamais été aussi simple. Il est évidemment toujours possible de profiter d’applications du Web Store, mais aussi des applications Android du Play Store (comme Minecraft d’ailleurs, qui est compatible) et de l’univers Linux. Le cloud computing d’hier n’est plus celui d’aujourd’hui alors que même Adobe propose Photoshop via un navigateur web, chose que vous pourrez tester de vous-même grâce à une offre promotionnelle sur cet ordinateur.

Alors, quoi ? Alors, Chrome OS. Un OS qui bénéficie d’une superbe interconnexion avec les smartphones Android, qui permettent de débloquer facilement son ordinateur sans taper son mot de passe, partager sa connexion en un clic, et retrouver toutes ses conversations et toutes ses notifications en un seul point central. C’est également toujours l’OS hyper sécurisé et hyper rapide qu’a toujours promis Google, avec désormais un suivi des mises à jour garanti pour dix ans.

Et pour la gamme Plus, ce sont aussi les avantages liés à l’intelligence artificielle de Google. Nous parlons de l’accès facilité à Gemini de manière conversationnelle, oui, mais aussi de l’intégration de divers outils de retouche photo via l’application Google Photos, ou la création d’un flou numérique de fond sur votre webcam. C’est aussi, grâce à cet espace de stockage agrandit, la possibilité de sauvegarder localement des dossiers choisis de Google Drive pour travailler hors ligne plus facilement. Autant de promesses qui sont faites pour rassurer les utilisateurs encore sceptiques, et qui sont en ligne direct avec la stratégie mobile du grand développeur.

Comme toujours, ça marche. Utiliser ces ordinateurs pour des tâches bureautiques et de la navigation web est un pur bonheur. Encore plus en pouvant compter sur un mode veille vraiment solide, qui n’a aucun de mal à se réveiller pour être utilisé à pleine puissance en un instant.

On achète ?

Chrome OS est la facilité d’une tablette couplée au confort d’un ordinateur portable, mais tous ne peuvent être conquis. Si vous rêvez d’utiliser des outils de production puissants, ce n’est pas tout à fait l’idée. Mais si vous cherchez une petite machine en complément d’un gros PC, ou d’un produit simple à utiliser pour papa ou mamie, c’est parfait.

Cet Asus Chromebook Plus CX34 est un parfait représentant de la gamme, et l’arrivée des fonctionnalités IA sur cette gamme prouve qu’elle peut rivaliser avec Copilot+ sur le logiciel. Mais voilà : l’argument de l’autonomie et celui de la sortie de veille se perdent petit à petit face à la vague ARM. Aujourd’hui, le prix très bas du Chromebook Plus CX34 suffit encore à justifier l’achat, face à des machines Windows qui au même prix sont catastrophiques. Mais si demain, des acteurs agressifs comme MediaTek réussissent à taper dans cette même catégorie tarifaire… Les Chromebook devront bien se tenir.