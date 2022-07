Des nouvelles de GTA 6, les smartphones compatibles avec MIUI 14, c’est le récap’ de la semaine

Des news croustillantes de GTA 6, les tablettes et smartphones Xiaomi compatibles avec la mise à jour MIUI 14, les ventes de Switch et de Xbox prennent le dessus sur celles de la PS5 en Europe, c’est le récap’ de la semaine.

Une nouvelle qui devrait réjouir les joueurs : cette semaine, on vous partage des informations particulièrement alléchantes de GTA 6 ! Alors que les ventes de la PS5 ne cessent de s’effondrer, on connait désormais la liste des appareils compatibles avec MIUI 14. Côté tests, on vous dit tout du Asus ZenFone 9 et on vous partage les points forts et les points faibles de l’Apple MacBook Air 2022 (M2).

De très bonnes nouvelles pour GTA 6

C’est le célèbre journaliste Jason Schreier qui a levé le voile sur GTA 6 dans une publication dans Bloomberg, et les nouvelles sont bonnes ! Dans son article, on apprend le retour de Vice City et l’arrivée d’une carte évolutive. Autre information surprenante, l’arrivée d’un protagoniste féminin, une hors-la-loi latino-américaine. Le spécialiste en jeux vidéo confie également que la politique de Rockstar aurait beaucoup changé, l’entreprise respectant désormais davantage les employés.

Lire : GTA 6 – protagoniste féminin, retour de Vice City, carte évolutive… Rockstar veut tout révolutionner

La Switch et la Xbox prennent de l’avance sur la PS5

Le média Gamesindustry a partagé les résultats d’une enquête révélant les chiffres sur les ventes de consoles en Europe cette année. Alors que les ventes de la PS5 sont en chute libre, la Switch et les Xbox Series X/S affichent une hausse respective de 7 et 9% par rapport à l’an dernier. L’enquête dévoile notamment que la dernière console de Sony s’est vendue presque moitié moins qu’en 2021.

Lire : PS5 – les ventes s’écroulent en Europe, celles de Switch et de Xbox s’envolent

Un acheteur refuse de payer double pour une option sur sa Tesla

Lorsque vous achetez une Tesla, ce n’est pas pour payer à nouveau une option déjà achetée ! C’est pourtant ce qui a failli arriver à cet acheteur : le jeune homme investit dans une Tesla Model S 90 d’occasion, qui bénéficie de l’option qui permet d’améliorer l’autonomie de 120 km. Pourtant, lorsque l’acquéreur se retrouve face à un souci technique, le constructeur lui remet le véhicule avec sa batterie ramenée à sa capacité initiale. Le client s’en est finalement sorti sans régler les 4500 dollars réclamés grâce à de nombreuses plaintes sur les réseaux sociaux.

Lire : Tesla – il s’offre une Model S d’occasion et doit payer 4500 dollars pour une option déjà achetée

James Howells n’est pas prêt à abandonner ses 8000 Bitcoins

Alors en possession de 8000 Bitcoins sur un disque dur, James Howells fait la malencontreuse erreur de s’en débarrasser en 2013. Aujourd’hui, ce portefeuille correspond à environ 165 millions d’euros. Une somme que l’investisseur souhaiterait désormais récupérer, et à tout prix ! Persuadé que le disque dur se trouve quelque part dans une décharge du Pays de Galles, l’investisseur a décidé de dépenser environ 11 millions d’euros afin de fouiller la décharge grâce à des ouvriers, mais également des chiens robots de Boston Dynamics.

Lire : Bitcoin – il jette son disque dur contenant 165 millions d’euros puis utilise des robots chiens pour fouiller la décharge

La liste des appareils compatibles avec MIUI 14 dévoilée

Un article dédié à MIUI 14 ! N’hésitez pas à consulter notre actu pour connaître la liste complète des smartphones et tablettes compatibles avec la mise à jour. Xiaomi, Redmi, Poco, on vous dit tout des appareils éligibles, mais on vous parle également de ceux qui n’auront pas la chance de recevoir la mise à jour.

Lire : MIUI 14 – découvrez la liste des smartphones et tablettes compatibles avec la mise à jour

Nos tests de la semaine

Asus ZenFone 9 : un très bon smartphone si vous n’êtes pas un gamer

Asus propose ici un smartphone de qualité dont on adore le petit format, le joli design et les matériaux. Le ZenFone 9 offre d’excellentes performances, une très bonne autonomie, une belle expérience audio et on apprécie son capteur photo principal. Cela étant dit, la gestion de la chaleur en jeu et en captation vidéo n’est pas bonne, donc ce smartphone ne sera pas forcément adapté si vous êtes un joueur.

Lire : Test Asus ZenFone 9 : mais à qui s’adresse vraiment ce smartphone ?

Carton plein pour le MacBook Air 2022 (M2)

Apple tient ses promesses et revient avec un excellent ultrabook. Le MacBook Air 2022 (M2) plus léger et au design élégant, se voit désormais doté d’un nouveau processeur plus puissant, d’une autonomie améliorée, et d’un nouveau port Magsafe. On adore sa nouvelle webcam, ses quatre haut-parleurs ou encore sa compatibilité renforcée avec les applications MacIntel. On regrette malgré tout le peu de ports USB, la chauffe non négligeable en jeu, l’absence de Bluetooth 5.2 ou encore la charge moins rapide avec le chargeur 30 watts de base.

Lire : teste Apple MacBook Air 2022 (M2) : l’ultrabook qui veut garder la tête froide, mais ne réussit pas toujours