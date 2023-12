Android : 12 millions d’utilisateurs menacés de mort et extorqués par des applications

Selon un rapport de l'ESET, des fausses applications Android de prêts bancaires ont été téléchargées 12 millions de fois. Les utilisateurs ont été menacés pour verser de l'argent.

Malheureusement, toutes les applications du Play Store ne sont pas sûres. Malgré les efforts de Google pour empêcher la publication de malwares sur le magasin, certains passent entre les mailles du filet et ont le temps de faire des victimes avant d'être retirés. Parmi les arnaques les plus efficaces, il y a celles qui font miroiter des gains monétaires rapides et faciles, que ce soit par un stratagème quelconque ou simplement en proposant un prêt bancaire très alléchant.

Un rapport de l'ESET montre que depuis 2020, 18 applications frauduleuses de ce genre ont été téléchargées 12 millions de fois. Toutes appâtent les victimes en promettant des emprunts bancaires intéressants. Parfois elles copient des établissements réels et légitimes pour gagner en crédibilité. Évidemment, celles et ceux qui tombent dans le panneau ne voient jamais la couleur de l'argent, bien au contraire. Le malware embarqué dans les applis dérobe leurs données personnelles et c'est le début d'un harcèlement allant jusqu'aux menaces de mort.

Qualifiées de SpyLoan, “spy” pour espionnage et “loan” pour emprunt, les fausses applications ne lâchent pas les victimes d'une semelle. Les cybercriminels exigent de l'argent de leur part, ou bien le volent directement. L'un des messages envoyé à un utilisateur dit “la dette que vous avez contractée vaut-elle votre tranquillité d'esprit et celle de vos proches ?… Voulez-vous vraiment mettre votre sécurité en danger ?… Êtes-vous prêt à en payer les conséquences ?”. D'autres commentaires font état du même type de comportement.

Une fois mis au courant par l'ESET, Google a retiré les applications concernées du PlayStore. Les chercheurs notent que les SpyLoan ont connu une forte augmentation récemment : 90 % de plus sur la première moitié de 2023. Les pays visés se situent en grande majorité en dehors de l'Europe et des États-Unis. Le Mexique, la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie, le Pakistan, l'Inde, le Pérou ou encore la Colombie sont parmi ceux touchés par le phénomène.