Des hackers piratent Samsung et menacent de dévoiler 190 Go de données sensibles

Samsung a été piraté. Un groupe de pirates sud-américains baptisé Lapsus$ est parvenu à s'emparer des données sensibles de la marque. Le gang assure avoir volé 190 Go de données confidentielles, dont le code source de plusieurs technologies développées par Samsung.

Samsung a été victime d'une cyberattaque, rapportent nos confrères de Bleeping Computer. Lapsus$, un groupe de pirates sud-américains, est parvenu à s'emparer de données sensibles appartenant à l'entreprise. Preuves à l'appui, le gang assure avoir volé 190 Go de données sur des serveurs.

Il y a quelques jours, le groupe Lapsus$ s'est attaqué à Nvidia. Le gang, spécialisé dans l'extorsion, a divulgué plusieurs documents confidentiels de la firme sur la toile avant de réclamer une rançon. Les pirates exigent que Nvidia supprime toutes les limitations qui empêchent de miner des cryptomonnaies avec ses cartes graphiques.

Des données sensibles de Samsung ont été volées

D'après les pirates, les données obtenues chez Samsung contiennent du “code source confidentiel”. Les hackers affirment être en possession des codes qui permettent de chiffrer des données stockées sur un terminal ou des algorithmes destinés au déverrouillage biométrique.

La base de données piratées contiendrait aussi le code source confidentiel de Qualcomm, le code source des serveurs d'activation de Samsung et le “code source complet de la technologie utilisée pour autoriser et authentifier les comptes Samsung”. Ces informations peuvent permettre à des hackers aguerris de déployer des attaques informatiques sur les produits de la marque.

Pour prouver l'authenticité des documents, Lapsus$ a publié trois fichiers compressés sur la toile. On y aperçoit notamment le code source de Knox, la plateforme sécurisée intégrée aux appareils estampillés Samsung. Ce sous-système d'exploitation vise à protéger les utilisateurs contre les attaques et les malwares. Evidemment, la fuite compromet grandement l'efficacité de cette solution.

Pour l'heure, les pirates n'ont pas encore envoyé de demande de rançon. Contacté par le Korea Herald, le géant de Séoul affirme actuellement faire le point sur la situation. On ignore si Samsung prévoit de coopérer avec les pirates. On vous en dit plus dès que possible sur ce piratage d'ampleur. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Bleeping Computer